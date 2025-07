Eine neue Zeitrechnung hat im Hunsrücker Fußball am 1. Juli begonnen, der FC Emmelshausen-Karbach greift seitdem in den Spielbetrieb ein. Der FC Karbach und der TSV Emmelshausen machen als ein neuer Verein gemeinsame Sache. Es ist die größte Fußball-Fusion, die es in der Region jemals gegeben hat. Das Aushängeschild des FCEK wird die erste Mannschaft in der Oberliga sein. Den Platz in der fünfthöchsten Liga Deutschlands hatte der FC Karbach seit 2015 inne. Nun heißt es FC Emmelshausen-Karbach in der Oberliga.

Daran muss man sich erst mal gewöhnen. Das ist auch so beim Trainer Patrick Kühnreich, der seit Januar 2024 der Coach des FC Karbach ist und nun den Übergang zum FCEK mitgemacht hat. „Früher habe ich nur mit dem Vorsitzenden Daniel Bernd und dem Sportlichen Leiter Thomas Wunderlich Entscheidungen getroffen, jetzt sitzen mehr Entscheidungsträger am Tisch“, sagt Kühnreich: „Ich denke, es wird in den Köpfen noch ein wenig dauern, bis vor allem alle den neuen Vereinsnamen verinnerlicht haben.“ Im Zusammenhang mit dem Oberliga-Team reden viele noch Macht der Gewohnheit von Karbach. Der Quintinsberg ist auch die Heimstätte für die Oberliga-Elf, in den Wintermonaten ist aber angedacht, auch Heimspiele in Emmelshausen auszutragen.

Karbach holte in der Vorsaison im Schnitt nur 1,12 Punkte pro Spiel

Was ist von dem neuen Groß-Klub FC Emmelshausen-Karbach in seiner Premierensaison zu erwarten? Die vergangenen beiden Spielzeiten des FC Karbach in der Oberliga waren durchwachsen. 2023/24 landete man mit einem Schnitt von 1,34 Punkten pro Spiel auf Rang zwölf. In der Vorsaison wurden die Karbacher zwar Zehnter, holten aber nur 1,12 Punkte pro Partie im Schnitt, hatten am Ende nur fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone und verloren fast die Hälfte (16 von 34) ihrer Spiele.

Trainer Kühnreich sagt beim Blick in den Rückspiegel: „Die Hinrunde war okay, wir waren uns im Winter auch einen Tick zu sicher. Wir waren ja nie nah dran an der Abstiegszone. Wenn wir ein Spiel gewinnen mussten, haben wir es gewonnen. Wir haben in der Rückrunde natürlich Spielern viel Spielzeit gegeben, die aus langen Verletzungspausen kamen, das kann einen Mehrwert für die neue Saison sein.“ Kühnreich denkt da an Kapitän Jannik Mohr oder Offensivmann Kieran Ike, die wieder voll dabei sein – und natürlich an Janik Otto. „Das ist ein neuer Spieler“, sagt Kühnreich: „Janik hat elf Kilo abgenommen und sich in eine unglaubliche Performance gebracht. Im Mittelfeld kann er jetzt alles zulaufen und hat endlich eine hohe Positionstreue durch seine Fitness.“

„Hauen und Stechen“ um die Plätze in der Startelf

Auf dem Transfermarkt wurde beim FCEK geklotzt statt gekleckert. Von den zehn Zugängen sind Stürmer Dylan Esmel (kam von TuS Koblenz), Offensivmann Linus Wimmer (kam von Eintracht Trier), die Flügelspieler Enrico Rößler (kam vom FV Engers) und Jamal Willrich (kam von Wormatia Worms) sowie Rechtsverteidiger Keita Kinoshita (kam vom FV Bonn-Endenich) für die Oberliga echte Hochkaräter. Der Kader von Emmelshausen-Karbach muss nach den Investitionen qualitativ in der oberen Hälfte der Oberliga anzusiedeln sein – und auch in der Breite ist der FCEK nun gut bestückt. „Ich habe jetzt 15 Feldspieler, die absolute Startelfkandidaten sind“, sagt Kühnreich: „In der Vorsaison waren es vielleicht sechs, sieben Mann von dem Format, der Rest wurde aufgefüllt.“

Kühnreich weiß, dass es ein „Hauen und Stechen“ um die Plätze in der FCEK-Elf geben wird, jede Position ist doppelt gut besetzt. Der Konkurrenzkampf ist in vollem Gange, das wollte Kühnreich auch mit den zahlreichen namhaften Neuzugängen erreichen: „Das Training macht unheimlich Spaß, es ist Feuer drin. Im alten Kader waren einige Spieler am Zenit, jetzt haben wir viele Jungs, die erst am Anfang ihrer Entwicklung stehen und noch hungrig und willig sind. Aber die Jungs machen natürlich auch noch mehr Fehler. Ich glaube deshalb, dass wir auch mit diesem Kader Rückschläge erleiden könnten.“

Zielsetzung bei dem Kader zu niedrig angesetzt?

Kühnreich hat deshalb „nur“ die Zielsetzung „40 Punkte plus x“ ausgerufen. Mit einer möglichen Startelf um Torwart Jonas Bast, einer Viererkette um Kinoshita, Mohr, Tim Puttkammer und Marco Bresser, einem Mittelfeld um Dustin Zahnen und Otto, einer Flügelzange um Rößler und Wimmer sowie einem Sturm um Max Wilschrey und Esmel – plus Akteure wie Sebastian Saftig, Anes Abdioviski, Ike, Jan Mahrla, Willrich, die ebenso in der ersten Elf aufgrund ihrer Klasse genannt werden könnten – wie in den Vorjahren nur um Platz zehn bis zwölf spielen? Das beißt sich. Den Einwand kontert der Trainer: „Wir wollen die 40 Punkte plus x schnellstmöglich erreichen. Im Vorjahr hatten wir 38 Punkte und wurden Zehnter, mit ein paar Punkten mehr wären wir Siebter geworden. Das ist dann schon eine andere Tabellenregion.“

Für Kühnreich ist eine Platzierung zwischen „sechs und neun“ – also in der oberen Tabellenhälfte – ein „absolut realistisches Ziel“. Die Konkurrenz ist in der Oberliga groß, nicht nur der FCEK hat aufgerüstet. „In der Spitze ist die Oberliga nach dem Aufstieg von Schott Mainz nicht schlechter geworden“, meint Kühnreich: „Pirmasens und Kaiserslautern II werden einsame Spitze sein, dahinter werden sich Worms und TuS Koblenz einordnen. Die ersten vier Plätze werden vergeben sein. Und danach kommen Mannschaften wie Gonsenheim, Rot-Weiss Koblenz und Engers, aber auch Ludwigshafen und Idar-Oberstein, die sich gut verstärkt haben.“ In dem Umfeld wollen sich die Emmelshausen-Karbacher positionieren.

Kurioser Spielplan: Dreimal in Folge auswärts, dreimal in Folge daheim

Für Unverständnis sorgt bei Kühnreich der Spielplan. Emmelshausen-Karbach startet am 2. August daheim gegen Rot-Weiss, dann geht es zum Aufsteiger Dudenhofen, ehe Vizemeister Kaiserslautern II gastiert – und danach stehen drei (!) Auswärtsspiele nach Gang in Gonsenheim, bei Aufsteiger Cosmos Koblenz und in Ludwigshafen an, ehe das erste Saisonfünftel am 13. September mit dem Heimspiel gegen Titelkandidat Pirmasens abgeschlossen wird. Die drei Auswärtsspiele am Stück (im Oktober hat der FCEK drei Heimspiele in Serie) sind auch ein Produkt der drei Koblenzer Klubs TuS, Rot-Weiss und Cosmos, die alle im Stadion Oberwerth spielen. „Mit vernünftigen Gedanken im Vorfeld wäre es sicherlich möglich gewesen, den Spielplan sinnvoller und fairer zu gestalten“, sagt Kühnreich: „Der Spielplan mit dem Programm am Anfang kann für uns eine schlechte Wendung nehmen. Bei dem Auftaktprogramm kann es sein, dass wir erst mal unten drinstehen.“

Der FC Emmelshausen-Karbach am Anfang im Abstiegskampf? Der Zustand sollte nur von kurzer Dauer sein. Das bekräftigt dann auch Patrick Kühnreich vor der Premierensaison des FCEK: „Auf Strecke ist unser Kader dafür qualitativ zu gut.“

Kader FC Emmelshausen-Karbach

Zugänge: Deniz Özcep (TuS Rheinböllen), Dylan Esmel, Ilya Vdovychenko (beide TuS Koblenz), Linus Wimmer (Eintracht Trier), Jason Weber (FV Rübenach), Maximilian Krapf (SV Gonsenheim), Enrico Rößler (FV Engers), Jamal Willrich (Wormatia Worms), Keita Kinoshita (FV Bonn-Endenich).

Abgänge: Selim Denguezli (Trainer TuS Kirchberg), Matthias Fischer (SC Vallendar), Marc Reifenschneider (SG Mülheim-Kärlich), Tim Hoffmann (FC Hennef).

Kader, Tor: Jonas Bast, Maximilian Krapf, Mathias Tigges.

Abwehr: Jannik Mohr, Anes Abdivoski, Marco Bresser, Keita Kinoshita, Ufuk Kömesögütlü, Marian Kunz, Deniz Özcep, Ilya Vdovychenko, Tim Puttkammer.

Mittelfeld: Jonas Ahlert, Kieran Ike, Kevin Leidig, Jan Mahrla, Tim Niemczyk, Janik Otto, Enrico Rößler, Sebastian Saftig, Jamal Willrich, Linus Wimmer, Dustin Zahnen, Linus Peuter.

Angriff: Max Wilschrey, Dylan Esmel, Jason Weber,

Trainer: Patrick Kühnreich (Trainer), Tom Schmitt (Co-Trainer).

Saisonziel: 40 Punkte plus x.

Favoriten: FK Pirmasens, 1. FC Kaiserslautern II.

Prognose: Abstiegskampf darf niemals ein Thema sein

FC Emmelshausen-Karbach – das wird ein ganz spannendes „Projekt“. Ein aktuelles (Karbach) und ein früheres (Emmelshausen) Schwergewicht machen gemeinsame Sache. Ein Zusammenschluss, der den Fußball im Hunsrück verändern wird. Die Oberliga-Mannschaft wird das Aushängeschild des FCEK sein. Für die Premierensaison hat man kräftig auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Verpflichtungen, die sich sportlich auszahlen müssen. In den vergangenen beiden Jahren war bei Karbach oft der Abstiegskampf ein Thema. Das Wort muss der neue Verein aus seinem Sprachgebrauch streichen, ansonsten läuft direkt einiges schief beim FCEK. In der Endabrechnung muss mindestens Rang neun, und damit ein Platz in der oberen Tabellenhälfte, stehen. Realistischer ist bei der Qualität im Kader eher ein Rang im oberen Drittel (Platz sechs). Daran müssen sich die Spieler und die sportlich Verantwortlichen messen lassen.