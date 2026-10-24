Tom Schmitt schwer verletzt
FCEK beweist Moral und macht aus einem 0:2 ein 4:2
Ali Ceylan (Mitte) war der Spieler des Spiels. Beim 4:2-Sieg seines FC Emmelshausen-Karbach gegen den FC Hertha Wiesbach sammelt
Ali Ceylan (Mitte) war der Spieler des Spiels. Beim 4:2-Sieg seines FC Emmelshausen-Karbach gegen den FC Hertha Wiesbach sammelte er insgesamt vier Scorerpunkte und freute sich zusammen mit Dennis Krob (links).
hjs-Foto. Hermann-Josef Stoffel

Die Aufholjagd des FC Emmelshausen-Karbach gegen den FC Hertha Wiesbach verdiente durchaus das Prädikat „sehr gut“. Allerdings wurde der wichtige Dreier überschattet von der schweren Verletzung von Tom Schmitt. 

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Tolle Moral wird belohnt. Trotz 0:2-Rückstands gewann der FC Emmelshausen-Karbach nach starker Aufholjagd noch mit 4:2 (2:2) gegen den bisherigen Tabellennachbarn FC Hertha Wiesbach. Neuzugang Ali Ceylan und Tim Puttkammer vor und Inas Islamovic sowie Dustin Zahnen nach der Pause sorgten für den sechsten Saisonsieg der Elf vom Quintinsberg in der Fußball-Oberliga.
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