Noch ein Neuer für Oberligist FC Emmelshausen-Karbach. Und wieder ist es ein Spieler, der neugierig macht, denn Noah Tomson lief zuletzt für den KFC Uerdingen auf und spielt in der Icon League. Tomson wird beim Start gegen Eisbachtal im Kader stehen.
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Nach der Verpflichtung des 20-jährigen Rainey Breinford (ehemaliger holländischer U17-Nationalspieler, aktueller Nationalspieler des Karibikstaats Aruba, wir berichteten) hat Fußball-Oberligist kurz vor dem Start am Start am Samstag um 13.30 Uhr auf dem Quintinsberg noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Noah Tomson in den Hunsrück geholt.