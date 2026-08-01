Quintinsberg statt Grotenburg FCEK angelt sich Icon-League-Kicker vom KFC Uerdingen Mirko Bernd 01.08.2026, 05:33 Uhr

i Noah Tomson vor der Kulisse des Grotenburg-Stadions, das Foto stammt aus dem Niederrhein-Pokal der Vorsaison, als der KFV Uerdingen und Tomson vor rund 10.000 Zuschauern mit 1:3 gegen den MSV Duisburg ein traditionsreiches Duell verloren. Nun läuft Tomson für den FC Emmelshausen-Karbach auf und steht am Samstag zum Oberliga-Start im Kader. IMAGO/Revierfoto

Noch ein Neuer für Oberligist FC Emmelshausen-Karbach. Und wieder ist es ein Spieler, der neugierig macht, denn Noah Tomson lief zuletzt für den KFC Uerdingen auf und spielt in der Icon League. Tomson wird beim Start gegen Eisbachtal im Kader stehen.

Nach der Verpflichtung des 20-jährigen Rainey Breinford (ehemaliger holländischer U17-Nationalspieler, aktueller Nationalspieler des Karibikstaats Aruba, wir berichteten) hat Fußball-Oberligist kurz vor dem Start am Start am Samstag um 13.30 Uhr auf dem Quintinsberg noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Noah Tomson in den Hunsrück geholt.







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