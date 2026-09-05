Frühes Tor, frühe Rote Karte FCEK 70 Minuten in Überzahl beim 1:1 gegen Rot-Weiss Sascha Wetzlar 05.09.2026, 23:55 Uhr

i Nach 19 Minuten gab es die Rote Karte für den Koblenzer Nao Oriyama (in Rot, Zweiter von links), Rot-Weiss führte da bereits 1:0 auf dem Quintinsberg, nach 90 Minuten hieß es 1:1 zwischen Emmelshausen-Karbach und seinen Gästen. Hermann-Josef Stoffel. hjs-Foto

70 Minuten lang spielte der FC Emmelshausen-Karbach in der Oberliga gegen Rot-Weiss Koblenz in Überzahl und gegen einen frühen Rückstand an. Es wurde noch ein 1:1 für die Vorderhunsrücker gegen gute Gäste.

Die Talfahrt der Heimelf ist erst einmal gestoppt: In der Fußball-Oberliga endete die Partie des FC Emmelshausen-Karbach und dem FC Rot-Weiss Koblenz auf dem Quintinsberg mit einem 1:1 (0:1)-Unentschieden. Trotz 70-minütiger Unterzahl wegen einer Roten Karten für Nao Oriyama, hinterließen die Mannen vom Deutschen Eck über weite Strecken der Begegnung den besseren Eindruck.







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