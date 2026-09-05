70 Minuten lang spielte der FC Emmelshausen-Karbach in der Oberliga gegen Rot-Weiss Koblenz in Überzahl und gegen einen frühen Rückstand an. Es wurde noch ein 1:1 für die Vorderhunsrücker gegen gute Gäste.
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Die Talfahrt der Heimelf ist erst einmal gestoppt: In der Fußball-Oberliga endete die Partie des FC Emmelshausen-Karbach und dem FC Rot-Weiss Koblenz auf dem Quintinsberg mit einem 1:1 (0:1)-Unentschieden. Trotz 70-minütiger Unterzahl wegen einer Roten Karten für Nao Oriyama, hinterließen die Mannen vom Deutschen Eck über weite Strecken der Begegnung den besseren Eindruck.