Der FC Karbach hat in der Fußball-Oberliga beim FC Arminia Ludwigshafen 3:4 (1:2) verloren. Es war eine sehr unglückliche Niederlage, denn der entscheidende Treffer fiel mit der letzten Aktion des Spiels.

Die fünf Minuten Nachspielzeit waren fast abgelaufen, da gab es noch einmal einen Eckball für die Gastgeber. Den köpfte Joker John Mosquera an den Pfosten, doch den Abpraller verwertete Kapitän Nico Pantano mit einem Schrägschuss zum 4:3. Sekunden später war die Partie zu Ende. Reihenweise sanken Karbacher Spieler enttäuscht auf den Boden, die Mienen von Trainer, Staff und Verantwortlichen versteinerten, Fassungslosigkeit griff um sich. Der FC Karbach, der gut 20 Minuten zuvor am Sieg geschnuppert hatte, stand plötzlich mit leeren Händen da.

„Das ist schwer erklärbar. Mit einem Glücksschuss hat die Arminia gewonnen. Nach einem Einwurf für uns haben wir es verpasst, den Ball weit nach vorne zu schlagen. Stattdessen verursachen wir einen Eckball, der zum Tor führt“, haderte FC-Trainer Patrick Kühnreich. Mittelfeldspieler Sebastian Saftig, der an fast allen guten Offensivaktionen der Gäste beteiligt war, schüttelte den Kopf. „Ich finde gerade keine Worte“, sagte Saftig, um dann doch eine Erklärung hinterherzuschieben: „In der zweiten Halbzeit haben wir uns gesteigert, gut gespielt und hatten Überzahl. So zu verlieren, ist sehr bitter.“

Kühnreich hatte eine passende Grundaufstellung mit einer Dreier-/Fünferkette gewählt, um so der Doppelspitze der Ludwigshafener und den beiden offensiven Flügelspielern der Arminia genügend Defensivspieler entgegenzusetzen. Dennoch ging die Rechnung nicht auf, weil der FC-Abwehr in der ersten Hälfte viel zu brüchig war. Gerade in der Anfangsphase gab es einige gute Chancen für die Platzherren. Noah Maier trieb den Ball durchs Mittelfeld, bediente den ungestörten Giuliano Cultrera, doch dessen Flachschuss parierte FC-Torwart Jonas Bast (7.). Wenig später versemmelte Cultrera eine weitere klare Möglichkeit (9.). Gelegenheiten für Bastian Hommrich (13.), Maier (14.) und Steffen Straub (17.) schlossen sich an. Sie dokumentierten, dass der FCA längst hätte führen müssen. „Wir haben in dieser Phase zu viele Großchancen zugelassen“, monierte Kühnreich.

Umstellung auf Viererkette trägt Früchte

Karbach wackelte in der Abwehr gewaltig, setzte aber bei seinen Gegenangriffen immer wieder Nadelstiche. Etwa bei einem Abschluss von Dustin Zahnen auf Zuspiel von Tim Puttkammer (10.), nach dem besten Angriff, den Saftig mit einem Zuckerpass auf Jan Mahrla einleitete und nach dessen Hereingabe Ricardo Antonaci in höchster Not vor Kieran Ike rettet (22.) sowie bei einem Schrägschuss Saftigs (24.). Das überfällige 1:0 für die Arminia erzielte Maier mit einem Flachschuss von der Strafraumgrenze ins lange Eck (31.). Das 2:0 markierte Cultrera nach einem Steilpass auf Hommrich im Nachsetzen (42.). Hoffnung machte den Gästen das Anschlusstor von Saftig per Distanzschuss (45.+2).

In der Pause stellte Kühnreich auf Viererkette um. „Ich wollte mehr Höhe in der letzten Reihe haben und Druck entfachen“, erklärte der Coach. Die Idee trug Früchte, denn nach einem Konter glich Max Wilschrey auf Vorlage von Mahrla aus (52.). Zwar gelang Straub wenig später das 3:2 (56.), doch Karbach blieb gefährlich und profitierte von einer Roten Karte für Wal Fall wegen einer Notbremse (68.). Den folgenden Freistoß von Saftig lenkte Torwart Robin Schneider an die Latte, und den Abpraller beförderte Ike per Fallrückzieher erneut ans Aluminium (69.). Es war die beste Phase der Blau-Weißen, die Wilschrey nach zwei gewonnenen Kopfballduellen von Saftig und Ike per Volleyschuss mit dem 3:3 krönte (71.). So schien die Begegnung auch zu enden, bis Pantano den FC in tiefe Verzweiflung stürzte. Nach dem Mechtersheimer Sieg bei TuS Koblenz beträgt der Vorsprung des Zehnten Karbach auf den ersten Abstiegsplatz 16, den der Drittletzte Mechtersheim belegt, nur noch vier Punkte. Am Samstag (14.30 Uhr) kommt der Tabellensiebte Wormatia Worms auf den Quintinsberg.