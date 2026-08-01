3:1 gegen Eisbachtal FC Emmelshausen-Karbach meistert den Auftakt Michael Bongard 01.08.2026, 18:32 Uhr

i Das 1:0 für den FC Emmelshausen-Karbach: Inas Islamovic (in Blau) köpft eine Ecke unbedrängt am Fünfmeterraum der Eisbachtaler Sportfreunde ein. Neuzugang Islamlovic traf später noch zum 3:1-Endstand, das 2:1 erzielte mit Daniel Bohl (Nummer 6) ein weiterer Neuer. hjs-Foto

Der FC Emmelshausen-Karbach hat die Eisbachtaler Sportfreunde am ersten Spieltag mit 3:1 geschlagen, mit Inas Islamovic avancierte ein neuer Verteidiger mit zwei Toren direkt zum Matchwinner.

Der FC Emmelshausen-Karbach hat am ersten Spieltag der Fußball-Oberliga die Sportfreunde Eisbachtal auf dem Karbacher Quintinsberg vor 335 Zuschauern bezwungen. Der FCEK, Tabellendritter der Vorsaison, gewann ohne Glanz, aber verdient mit 3:1 (2:1) gegen den harmlosen und zu abwartend agierenden Fast-Absteiger der abgelaufenen Runde aus Nentershausen.







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