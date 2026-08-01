Der FC Emmelshausen-Karbach hat die Eisbachtaler Sportfreunde am ersten Spieltag mit 3:1 geschlagen, mit Inas Islamovic avancierte ein neuer Verteidiger mit zwei Toren direkt zum Matchwinner.
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Der FC Emmelshausen-Karbach hat am ersten Spieltag der Fußball-Oberliga die Sportfreunde Eisbachtal auf dem Karbacher Quintinsberg vor 335 Zuschauern bezwungen. Der FCEK, Tabellendritter der Vorsaison, gewann ohne Glanz, aber verdient mit 3:1 (2:1) gegen den harmlosen und zu abwartend agierenden Fast-Absteiger der abgelaufenen Runde aus Nentershausen.