Diese Personalie ist eine überaus interessante, denn mit Rainey Breinburg hat der FC Emmelshausen-Karbach einen Spieler verpflichtet, der schon mit Hollands U17 gegen heutige Top-Stars spielte. Und der aktuell Nationalspieler Arubas ist.
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Die Fans des Oberligisten FC Emmelshausen-Karbach dürfen sich auf einen sehr spannenden Spieler freuen, der eine kleine Attraktion auf dem Quintinsberg werden könnte, jedenfalls lässt die Vita von Rainey Breinburg solche Schlüsse zu. Der FCEK verpflichtete den 20-jährigen Niederländer, der mit doppelter Staatsbürgerschaft Nationalspieler des Karibikstaats Aruba ist.