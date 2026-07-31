Mit Hollands U17 gegen Doue FC Emmelshausen-Karbach holt Nationalspieler Arubas Mirko Bernd 31.07.2026, 13:05 Uhr

i Rainey Breinburg (links) ist nur schwer zu stoppen, das musste auch 2022 im Finale der U17-EM der heutige Wolfsburger Bundesliga-Spieler Sael Kumbedi erfahren. Der behielt aber mit Frankreich damals in Netanja (Israel) die Oberhand, das Team um den heutigen Top-Star von Paris St. Germain Desiré Doue siegte 2:1. IMAGO/Nir Keidar. IMAGO/BSR Agency

Diese Personalie ist eine überaus interessante, denn mit Rainey Breinburg hat der FC Emmelshausen-Karbach einen Spieler verpflichtet, der schon mit Hollands U17 gegen heutige Top-Stars spielte. Und der aktuell Nationalspieler Arubas ist.

Die Fans des Oberligisten FC Emmelshausen-Karbach dürfen sich auf einen sehr spannenden Spieler freuen, der eine kleine Attraktion auf dem Quintinsberg werden könnte, jedenfalls lässt die Vita von Rainey Breinburg solche Schlüsse zu. Der FCEK verpflichtete den 20-jährigen Niederländer, der mit doppelter Staatsbürgerschaft Nationalspieler des Karibikstaats Aruba ist.







Artikel teilen

Artikel teilen