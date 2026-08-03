Die Oberliga unter der Lupe
Favoriten siegen: Mechtersheim sagt direkt „Wooten Tag“
Der Ex-Profi Andrew Wooten (Mitte, unter anderem 1. FC Kaiserslautern und SV Sandhausen) war der erste Torschütze der Oberliga-S
Der Ex-Profi Andrew Wooten (Mitte, unter anderem 1. FC Kaiserslautern und SV Sandhausen) war der erste Torschütze der Oberliga-Saison, er traf beim 2:1 von Aufsteiger TuS Mechtersheim zum 1:0, den zweiten Mechtersheimer Treffer erzielte der frühere Binger Dennis de Sousa Oelsner (rechts). Den Mechtersheimern wird einiges zugetraut, drei Teams heben sie sogar mit aufs Favoritenschild
René Weiss

Sicherlich ist ein Spieltag viel zu wenig, um schon grundsätzliche Tendenzen abzulesen. Oder doch nicht? Wir nehmen den Start der Oberliga unter der Lupe – und es gibt durchaus Erkenntnisse, die sich verfestigen könnten.

Lesezeit 3 Minuten
War es nur ein Fingerzeig oder doch schon mehr? Der mit Spannung erwartete erste Spieltag in der Fußball-Oberliga ist vorüber und alle Mannschaften, die zum Favoritenkreis zählen, haben gewonnen. Und das, obwohl bei einigen noch längst nicht alles Gold war, was glänzte, wie Artur Lemm, neuer Coach der Wormser Wormatia nach dem 4:1 beim FC Rot-Weiss Koblenz zu Protokoll gab.
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