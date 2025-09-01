Auch in der Oberliga glühen gegen Ende der Transferperiode nochmal die Drähte – zumindest im übertragenen Sinn. Bei den meisten hiesigen Klubs sind die Aktivitäten zwar abgeschlossen, die Augen werden aber weiter offen gehalten.

Das Transferfenster schließt am 1. September um 20 Uhr, der offene Spalt sind dann „nur“ noch vertraglose Spieler, die sich den Vereinen anschließen können. Das gilt auch für die Klubs aus der RZ-Landschaft in der Fußball-Oberliga. Vor allem bei einem geht die Suche nach einem Stürmer weiter. Wir haben nachgehört bei den sieben Klubs von TuS Koblenz (Platz 1) bis Rot-Weiss Koblenz (Platz 17).

TuS Koblenz (1.)

Der Tabellenführer (13 Punkte aus fünf Spielen) wird zumindest am letzten Tag nicht aktiv, wie der Vorsitzende Christian Krey erklärt: „So eine Deadline-Day- Geschichte machen wir nicht, aber wir halten die Augen natürlich offen und ich weiß auch, dass wir in einigen Gesprächen sind.“ Es könnte also sein, dass ein vertragsloser Akteur demnächst doch einen Vertrag bekommt – auf dem Oberwerth zum Beispiel.

FV Engers (3.)

Beim DFB-Pokalteilnehmer und Tabellendritten ist das Thema schnell erledigt. „Wir bleiben so, wie wir sind“, sagt FVE-Trainer Julian Feit, der auch kaum Gründe hat, um noch fieberhaft zu suchen. Zwölf Punkte bislang unterstreichen das.

FC Cosmos Koblenz (4.)

„Bei uns hat sich nichts mehr getan“, berichtet Coach Yusuf Emre Kasal, der aber nicht ausschließt, dass der gut gestartete Aufsteiger (zehn Punkte) nochmal zugreift, wenn irgendwo jemand vom Himmel fallen sollte: „Genau, für gute Spieler sind wir immer offen, wenn wir uns verstärken können, sind wir bereit“, sagt Kasal, der aber vielmehr auf die Rückkehr von Spielern wie Kelvin Lunga hofft: „Das ist für uns wie ein Neuzugang.“

FC Emmelshausen-Karbach (11.)

„Wir schauen schon seit drei, vier Wochen nicht mehr“, sagt FCEK-Coach Patrick Kühnreich, „aber angeboten bekommen wir ständig noch Spieler.“ Aber es wird sich nichts mehr tun bei den Vorderhunsrückern (sieben Punkte), die zuletzt zweimal hintereinander verloren haben, weder auf der Zugangs- noch auf der Abgangsseite.

SC 07 Idar-Oberstein (12.)

Tomasz Kakala braucht ebenfalls nicht viele Worte, um die Transferpolitik des SC (sechs Punkte) in den letzten Tagen zu beschreiben. „Nein, gar nix, es bleibt so, wie es ist, wir machen auf keinen Fall was.“ Auch Flavius Botiserius schwere Verletzung, einer der Schlüsselspieler fällt bis Ende des Jahres aus, hat daran nichts geändert. „Unser Kader ist groß, das müssen die anderen richten“, unterstreicht Kakala.

Spfr Eisbachtal (14.)

Bei Eisbachtal (vier Punkte) hat sich ebenfalls nichts getan. „Ich bin ja zum Glück bei einem Verein, bei dem es der Trainer erfährt, wenn was passiert wäre“, schmunzelt Sportfreunde-Trainer Thorsten Wörsdörfer, um dann ernst zu werden: „Wir haben aktuell 17 Mann im Kader, eigentlich wäre es zwingend notwendig gewesen, was zu machen, aber die Spieler gehen oft woanders hin.“

FC Rot-Weiss Koblenz (17.)

Rot-Weiss-Trainer Fatih Cift und die Verantwortlichen um Chris Noll halten die Augen weiter offen – und es könnte durchaus sein, dass sich beim Vorletzten (ein Punkt) noch was tut. Ob in der Zeit, bis das Transferfenster schließt oder danach. Dass der gewünschte Stürmer mit zumindest halbwegs eingebauter Torgarantie dabei sein wird, daran glaubt Cift nicht so richtig und sagt süffisant: „Das Unwort des Jahres ist für mich Regionalliga.“ Das bekam er immer wieder zu hören von Kandidaten, die infrage kamen – und dann doch einen anderen Weg gehen wollten, auch wenn es die Bank eines Regionalligisten ist. Kurz Thema war auch der Ex-Karbacher Evan Exposito, der nach Karbach sein Glück beim Hamburger SV III gesucht hatte – und nicht fand. Das zerschlug sich wie einiges andere. Rot-Weiss will aber nicht alle Forderungen erfüllen: „Chris ist noch an Leuten dran. Aber wir machen uns auch nicht nackig für jemanden.“ Ein 22-jähriger 1,95-Meter-Mann überzeugte zuletzt im Training. FC Lisse in Holland war der letzte Verein. „Die Verträge waren fertig, er hat dann bisschen rumgedruckst“, sagt Cift. Letztlich platzte die Geschichte. Lisse spielt übrigens in der vierten Liga Hollands, der Regionalliga praktisch...