Rot-Weiss muss nach Dudenhofen Fatih Cift erinnert jungen Kader an alte „Hebelumleger“ Mirko Bernd 14.04.2026, 13:15 Uhr

i Für Zavier Ghebrezghi (links) und Rot-Weiss Koblenz soll es am Mittwoch in Dudenhofen besser laufen als gegen Wiesbach um Yannik Haupts, als die Gastgeber noch mit 2:4 nach 2:0-Führung unterlagen. René Weiss

Das zweite Spiel der englischen Woche bietet dem FC Rot-Weiss Koblenz die zweite Chance, den Klassenerhalt in der Oberliga dingfest zu machen. Die erste Möglichkeit wurde verpasst beim 2:4 daheim gegen Wiesbach. In Dudenhofen soll es besser laufen.

Die englische Woche in der Fußball-Oberliga hält für den FC Rot-Weiss Koblenz die Auswärtspartie am Mittwoch um 19 Uhr beim FV Dudenhofen bereit. Wie beim 2:4 daheim gegen den FC Hertha Wiesbach geht es gegen eine Mannschaft, die mit 29 Punkten mittendrin im Abstiegskampf steckt.







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