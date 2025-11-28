Rot-Weiss in Kaiserslautern Fatih Cift: Das wird die ultimativste Challenge Mirko Bernd 28.11.2025, 11:17 Uhr

i Rot-Weiss-Trainer blickt der "ulimativsten Challenge" durchaus optimistisch entgegen, denn er sieht seine Mannschaft beim 1. FC Kaiserslautern II keinesfalls chancenlos - auch wenn die Rollen sicherlich klar verteilt sind. Wolfgang Heil

Fatih Cift bezeichnet es als die größtmögliche Herausforderung, die man momentan in der Oberliga haben kann. Der Trainer muss mit Rot-Weiss Koblenz zum 1. FC Kaiserslautern II. Gegen den haben mittlerweile elf Teams hintereinander verloren.

Ausgeruht sind sie, die Oberliga-Fußballer des FC Rot-Weiss Koblenz, nachdem vergangenes Wochenende das Spiel gegen den FC Emmelshausen-Karbach wegen des vereisten Oberwerth-Kunstrasens schon nach sieben Minuten abgebrochen worden war. Das wird auch nötig sein, wenn es am Samstag zum 1.







