Fatih Cift: Das wird die ultimativste Challenge

Fatih Cift bezeichnet es als die größtmögliche Herausforderung, die man momentan in der Oberliga haben kann. Der Trainer muss mit Rot-Weiss Koblenz zum 1. FC Kaiserslautern II. Gegen den haben mittlerweile elf Teams hintereinander verloren.
Ausgeruht sind sie, die Oberliga-Fußballer des FC Rot-Weiss Koblenz, nachdem vergangenes Wochenende das Spiel gegen den FC Emmelshausen-Karbach wegen des vereisten Oberwerth-Kunstrasens schon nach sieben Minuten abgebrochen worden war. Das wird auch nötig sein, wenn es am Samstag zum 1.