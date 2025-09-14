Der SC Idar-Oberstein ging zweimal in Führung und machte dem 1. FC Kaiserslautern II das Leben schwer. Trotzdem setzte es die dritte Punktspielniederlage in Folge. Eine Szene mit Robin Hill und Schiri Ax in den Hauptrollen war spielentscheidend.

1:1 stand es im Hans-Dieter-Krieger-Stadion in Idar-Oberstein vor 565 Zuschauern, als Robin Hill vom SC Idar-Oberstein und Schiedsrichter Adrian Ax vom SV Oberzissen massive Fehler unterliefen. Es ist fraglich, ob der 1. FC Kaiserslautern II ohne diese beiden kapitalen Böcke das Fußball-Oberligaspiel im Haag 3:2 (1:1) gewonnen hätte.

„Die Rote Karte war spielentscheidend“, urteilte SC-Trainer Tomasz Kakala. Robin Hill war es, der in der 41. Minute vom Platz gestellt wurde. Der Rechtsverteidiger der Gastgeber stand bei einem Standard für den SC sozusagen als letzte Instanz zur Absicherung im Mittelkreis, um von dort den abgewehrten Ball des 1. FCK II zu erlaufen. Hill verschätzte sich jedoch enorm beim Versuch, den (ver-)springenden Ball wegzuköpfen. Er hätte die Kugel unterlaufen, wenn er nicht die Hände zur Hilfe genommen hätte. Das Handspiel war also eindeutig, doch was dann folgte mindestens überzogen.

„Ich weiß nicht, wie die Regel ist“

FCK-Trainer Alexander Bugera zur Roten Karte

FCK-Kapitän Jean Zimmer, seine Mitspieler und die Lauterer Bank forderten sofort und massiv die Rote Karte, weil Hill „Letzter Mann“ gewesen sei. Und tatsächlich fingerte Schiri Ax nach kurzem Überlegen und offenbar nach Rücksprache mit seinem Assistenten Rot aus der Tasche. „Ich habe nur gesehen, dass der Idarer Spieler letzter Mann und einer unserer Akteure in der Nähe war. Okay, der Weg zum Tor war noch lang“, schilderte FCK-Trainer Alexander Bugera, wie er die Situation wahrgenommen hatte, ehe er mit einem verschmitzten Lächeln hinzufügte: „Ich weiß nicht, wie die Regel ist.“ „Ich weiß auch nicht, wie die Regel ist“, zischte SC-Coach, um dann festzustellen: „Es waren noch 70 Meter bis zum Tor.“

Nun, die Regel ist eindeutig – und sie ist nicht so festgeschrieben, wie sie der Volksmund gerne ungenau darstellt. Es ist nicht wichtig, ob ein Spieler „letzter Mann“ bei seinem Vergehen ist. Dieser Umstand erhöht vielleicht die Wahrscheinlichkeit, dass Rot die Konsequenz sein könnte. Entscheidend für den Platzverweis ist allerdings, dass der Regelverstoß eine klare Torchance verhindert. Von einer klaren Tormöglichkeit für den 1. FC Kaiserslautern II konnte allerdings längst nicht die Rede sein, nachdem Hill die Hand zur Hilfe genommen hatte.

SC Idar geht in Unterzahl in Führung

SC-Coach Kakala hatte nämlich nur leicht übertrieben, als er davon sprach, dass das Ganze „70 Meter vom Tor entfernt“ passiert sein. Es waren etwa 60 Meter, und im Moment des Handspiels war kein FCK-Spieler in unmittelbarer Nähe. Hill wurde zwar von einem Lauterer angelaufen, aber es ist reine Spekulation, ob der FCK-Akteur erstens tatsächlich problemlos an den Ball gekommen und zweitens dann über 60 Meter wirklich uneinholbar aufs SC-Tor zugerannt wäre – zumal sich mit Alessandro Marino ein weiterer sprintstarker SC-Spieler aufgemacht hatte, um Hill abzusichern. Die Rote Karte war eine Fehlentscheidung – und Schiedsrichter Ax nahm deshalb in dieser 41. Minute massiv Einfluss auf eine bis dahin total offene Partie. „Danach war klar, dass es sehr schwierig wird für uns gegen eine so spielstarke Mannschaft“, sagte SC-Trainer Tomasz Kakala, und sein Gegenüber Bugera bestätigte: „Wir hatten dann mehr Kontrolle.

Wobei – zunächst musste die „kleinen Roten Teufel“ noch einen Rückschlag verdauen. Der SC Idar-Oberstein ging nämlich trotz Unterzahl noch einmal in Führung. SC-Linksverteidiger Tyrecce Herzhauser hatte in Höhe der FCK-Bank seinen Gegenspieler Tyrece Zeigler so düpiert, dass der sich nur mit einem plumpen Foul zu helfen wusste. Und während sich draußen Coach Bugera noch über das schwache Zweikampfverhalten seines Rechtsverteidigers aufregte, schoss SC-Angreifer Philipp „Pippo“ Schneider den fälligen Freistoß von links draußen mit rechts raffiniert flach in Richtung FCK-Kasten. „Das war genauso gedacht“, verriet Schneider und erklärte: „Das ist doch für Torhüter immer schwer, wenn der Ball durchs Getümmel von außen vor das Tor kommt.“ Schneiders Plan funktionierte. Als der Ball unterwegs war, war zwar viel los vor dem FCK-Kasten, nur berührt wurde die Kugel von niemandem mehr. U-19-Nationaltorwart Enis Kamga im Lauterer Gehäuse sah zwar „alt“ aus, war aber machtlos, als der Ball flach in die lange Ecke flutschte – 2:1 für den SC (52.). Doch die Führung hielt nur sieben Minuten.

Traumpässe von „Pippo“ Schneider zum Auftakt

So ähnlich war es dem SC Idar-Oberstein schon ergangen, als er zum ersten Mal die Nase nach vorne bekam. Gerade einmal vier Minuten waren da gespielt, und es war schon die zweite Top-Möglichkeit der Gastgeber. Die erste hatte Kamga nach 30 Sekunden nach genialem Luft-Hacken-Pass von Schneider gerade noch so gegen Temiloluwa Ajibola vereitelt (1.). Doch kurz später war machtlos. Wieder hatte Schneider einen großartigen Vorlagen-Einfall. Diesmal passte er von links mit dem rechten Außenrist in den Lauf von Danial Rafisamii, der cool blieb und Kamga zum 1:0 bezwang (4.). „Ich hätte mir gewünscht, dass wir das 1:0 länger halten“, sagte Kakala.

Dem SC gelang das nur fünf Minuten, dann spielte Jean Zimmer rechts Zeigler frei. Herzhauser und Schneider, die die linke Flanke des SC bildeten, waren für einen Moment nicht im Bilde. Das reichte Zeigler, der Herzhauser stehen ließ und von der Grundlinie quer passte, wo Felix Onyekachukwu Geisler zum 1:1 ausglich (9.). „Das war eine super Reaktion von uns“, lobte Bugera.

i Danial Rafisamii nimmt es mit gleich drei Akteuren des 1. FC Kaiserslautern II auf. Der Kanadier schoss den SC Idar-Oberstein zudem 1:0 in Führung. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Die Zuschauer erlebten anschließend ein munteres, offenes Spiel, in dem Niklas Baus nach Herzhauser-Ecke per Kopf am stark reagierenden Kamga die abermalige Idarer Führung verpasste (11.), und Ruben Strack im SC-Kasten glänzend mit dem Fuß gegen Shawn Blum das Lauterer 2:1 verhinderte (21). Zudem strich ein Kopfball von Aaron-Xavier Tshimuanga nur knapp über die Idarer Latte (37.). Fünf Minuten später veränderte die falsche Rote Karte die Statik der Partie.

In der zweiten Halbzeit verlegte sich der SC naturgemäß stärker auf Konteraktionen und konzentrierte sich aufs Verteidigen. Die schnelle Führung nach der Pause schien den Gastgebern dabei in die Karten zu spielen, doch fünf Minuten lang wirkte die Idarer Defensive überfordert. Das reichte dem 1. FC Kaiserslauten II, um aus dem 1:2-Rückstand eine 3:2-Führung und damit letztlich den Sieg zu machen. „Wir haben nach dem Rückstand nicht aufgesteckt und uns gewehrt. Dafür muss ich meiner Mannschaft ein Kompliment machen“, sagte Bugera.

i Ruben Strack stand erneut im Kasten des SC Idar-Oberstein und bot eine gute Leistung. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Der gute Strack verhinderte den Ausgleich zunächst noch gegen Blum (59.), doch nur wenige Sekunden später war der junge SC-Schlussmann doch geschlagen. „Ich weiß nicht, ob es Foul war“, meinte Kakala. Seine Spieler hatten protestiert, dass sich Geisler in einer chaotischen Situation im Idarer Strafraum unfair gegen Herzhauser durchgesetzt hatte. Die Pfeife von Schiri Ax blieb stumm, und Geisler schnürte seinen Doppelpack – 2:2 (59.). Vier Minuten später zog Blum von links nach innen. Kein SC-Akteur vermochte es, ihn entscheidend zu stören. Als Blum zentral vor dem Kasten angekommen war, schloss er aus 18 Metern präzise und wuchtig ins linke Eck ab. Strack hatte keine Chance, der FCK II war vorne, und das Spiel schien entschieden (64.).

„Wir hatten dann wieder etwas zu verlieren, das hat man gemerkt“, meinte Bugera, der seiner Mannschaft ohnehin „Verunsicherung nach drei Niederlagen in Folge“ attestiert hatte. Der SC Idar-Oberstein gab jedenfalls nicht auf und besaß zwei ziemlich gute Chancen, um zum 3:3 auszugleichen. Zunächst parierte Kamga herausragend gegen Zimmers 20-Meter-Schuss (66.), und dann köpfelte Ajibola die Kugel knapp vorbei (70.). Weil der 1. FCK II fahrlässig mit Kontern umging, weil Jean Zimmer aus 22 Metern nur Zentimeter vorbeischoss (80.) und weil Strack mit großartigen Abwehraktionen im Eins-gegen-eins gegen Blum (77.) und Erik Müller (90.) zur Stelle war, blieb die Partie bis zum Schluss spannend. „Es war eine gute Leistung meiner Mannschaft“, urteilte SC-Coach Kakala. Doch unterm Strich stand die vierte Pflichtspielniederlage in Folge.

SC Idar-Oberstein – 1. FC Kaiseslautern II 2:3 (1:1).

SC Idar-Oberstein: Strack – Hill, Onjeyekwe (85. Fuchs), Baus, Herzhauser – Marino, Ferjani (69. Amidon), Rafisamii (80. Alex), Schneider (69. Kraus) – Zimmer, Ajibola.

1. FC Kaiserslautern II: Kamga – Zeigler, Miftari, Hot, Gibs – Zimmer, Müller, Fadeev (75. Bochan) – Tshimuanga (55. Chukwukelu), Geisler, Blum.

Schiedsrichter: Adrian Ax (SV Oberzissen).

Zuschauer: 565.

Rote Karte: Hill (SC/41. Handnotbremse).

Tore: 1:0 Rafisamii (4.), 1:1 Geisler (9.), 2:1 Schneider (52.), 2:2 Geisler (59.), 2:3 Blum (64.).

Beste Spieler: Baus, Ferjani, Schneider – J. Zimmer, Blum, Kamga.

Nächste Aufgabe für den SC: Am Samstag bei Cosmos Koblenz.