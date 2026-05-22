Koblenzer in Eppelborn Fällt der Rot-Weiss-Rekord im letzten Spiel? Mirko Bernd 22.05.2026, 14:17 Uhr

i Feiert Rot-Weiss Koblenz zum Abschluss den fünften Sieg in Folge? Möglich ist es allemal, denn es geht zum abgeschlagenen Schlusslicht Eppelborn. Wolfgang Heil

Rot-Weiss Koblenz hat im Moment in der Oberliga einen Lauf. Der wird aber am Samstag enden in Eppelborn. So oder so, denn die Saison endet für die Koblenzer beim Schlusslicht.

Es gibt nicht viele Fußballtrainer, die diesen Satz in diesen Tagen sagen: „Schade, dass es jetzt zu Ende ist.“ Fatih Cift, der Trainer von Oberligist FC Rot-Weiss Koblenz tut es. Was wenig verwundert, denn seine Elf hat die letzten vier Spiele allesamt gewonnen und die Chancen sind hoch, dass es den fünften obendrauf gibt im Gastspiel am Samstag um 15.







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