Überraschung beim SC Idar Fabian Sagawes Premiere war ein Highlight 12.10.2025, 11:30 Uhr

i Marco Reich herzt Fabian Sagawe. Der Trainer des SC Idar-Oberstein hatte dem 22-Jährigen, der übrigens im Trikot von Leon Koerdt auflief, sein Vertrauen geschenkt und ihm zum Oberliga-Debüt verholfen. Mit Erfolg... Hähn Joachim. Joachim Hähn

Marco Reich ist also auch für Überraschungen gut. Gegen den SV Auersmacher bot der Trainer des SC Idar-Oberstein einen Debütanten auf – und wurde belohnt. Besonders froh war darüber auch der Coach der zweiten SC-Mannschaft.

Allerspätestens Mitte der zweiten Halbzeit hatte Fabian Sagawe die Fußballherzen im Haag endgültig erobert. Sagawe hatte vor der Tribüne den Ball verloren und sein Gegenspieler schien zu enteilen, doch der Rechtsverteidiger des SC Idar-Oberstein, haderte nicht, zauderte nicht, sondern bretterte im Vollsprint hinterher und jagte seinem Kontrahenten die Kugel mit einem harten, energischen Körpereinsatz wieder ab.







