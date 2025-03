Viele Chancen, kaum Tore: Das ist eines der Kernprobleme von Rot-Weiss Koblenz in diesen Tagen. Das 0:2 in Worms bestätigte dieses Manko.

Rot-Weiss Koblenz muss weiter auf den ersten Oberliga-Sieg des Jahres warten. Nach dem 1:0 im Rheinlandpokal gegen TuS Koblenz folgten drei Unentschieden – und nun ein 0:2 (0:0) bei Wormatia Worms. „Wir haben eigentlich kein schlechtes Spiel gemacht“, fand Rot-Weiss-Trainer Fatih Cift, „aber wir haben es wieder einmal nicht geschafft, aus einer Vielzahl an klaren Chancen Kapital zu schlagen. Wir hätten eigentlich vier Tore machen müssen.“ Weil das aber nicht gelang, mussten die Rot-Weissen mit leeren Händen nach Hause fahren und büßten zudem zwei Plätze in der Tabelle ein, wo sie nun auf Rang acht stehen. „Uns fehlen die Kaltschnäuzigkeit, die Effektivität und vielleicht auch die Qualität“, konstatierte Cift.

Gute Spielanlage, wenig Durchschlagskraft

In der Spielanlage, so lässt sich aus Cifts Worten heraushören, war der Auftritt durchaus ok, aber mit jedem Meter hin zum gegnerischen Tor mangelte es dann an der Entschlossenheit, sich für den Aufwand zu belohnen. „Wenn der Gegner sein Anlaufverhalten dreimal ändern muss und trotzdem keinen Zugriff bekommt, dann sagt das einiges“, fand Cift durchaus lobende Worte. Ganz nebenbei: Sowohl er als auch sein TuS-Kollege Michael Stahl monieren bisweilen den holprigen Platz auf dem heimischen Oberwerth, „aber gegen den Platz in Worms ist das ein Teppich“, berichtete Cift. Bis auf einen Pfostenschuss der Wormser wurde es bis zur Pause kaum einmal gefährlich für Torwart Maxi Grote.

Wechsel für die Offensive erzielen keine Wirkung

In Halbzeit zwei musste Innenverteidiger Daniel Brice Ndouop verletzungsbedingt für Eugene Dennis weichen, später versuchte Cift mit weiteren Wechseln der Offensive neue Impulse zu verleihen. „Bis auf Eugene Dennis waren alle Wechsel für die Katz“, ärgerte er sich, dass zum Beispiel Nao Oriyama oder auch Joel Cartus keine wirkliche Belebung brachten. Ansonsten hatten die Rot-Weissen laut Cift eigentlich alles im Griff, ließen aber zwei weitere Möglichkeiten ungenutzt. Und wie es dann so häufig im Fußball ist, rächen sich derlei Nachlässigkeiten, die Wormatia kam in der Schlussphase zu zwei Toren und damit zu drei Punkten. Zunächst traf der Ex-TuS-Stürmer Erijon Shaqiri in der 80. Minute nach einem Standard zum 1:0, kurz vor Feierabend profitierte Jamal Willrich von einem Fehler von Grote beim Rauslaufen und schob zum 2:0 ein. Cift: „Wir verlieren mal wieder völlig unnötig Punkte.“

Es war wohl eines jener Spiele, in denen man wohl ewig ohne Torerfolg geblieben wäre. „Wir sind vielleicht in manchen Situationen zu sorglos“, betreibt Cift Ursachenforschung, „vielleicht auch, weil wir im Niemandsland der Tabelle stehen.“ Um den Trend umzukehren, sollen gegen den FK Pirmasens am kommenden Wochenende wieder Punkte her – auch um Selbstvertrauen für das dann folgende Pokalspiel in Kirchberg zu tanken.

Rot-Weiss Koblenz: Grote – Wilki (83. Matsui), Ndouop (46. Dennis), Alsela, Sanchez Diaz – Ahmetaj, Wozny – Tchadjei, Hadzic (75. Cartus), Shehada (60. Oriyama) – Sivic.