Emmelshausen-Karbach feiert
Ex-Pirmasenser Krob schüttelt nach 3:2 viele Hände
Jubelnde Emmelshausen-Karbacher im Pirmasenser Stadion Baradine Qesmi (links), der hier gerade zum 2:1 für die Vorderhunsrücker
Jubelnde Emmelshausen-Karbacher im Pirmasenser Stadion Baradine Qesmi (links), der hier gerade zum 2:1 für die Vorderhunsrücker getroffen hat, Dylan Esmel und der vom FKP zum FCEK gekommene Dennis Krob (Nummer 20) sind gleich zum Gratulieren bei ihm. Krob hatte das 1:0 bei seinem Ex-Klub erzielt, die Gäste gewannen am Ende mit 3:2.
Martin Seebald

Der FC Emmelshausen-Karbach hat den Personalsorgen getrotzt und sich in der Oberliga beim FK Pirmasens einen wichtigen 3:2-Sieg erkämpft. Dabei hatten die Vorderhunsrücker auch das Dusel, das man braucht, um beim Vizemeister zu gewinnen.

Lesezeit 3 Minuten
Patrick Kühnreich war am späten Mittwochabend ein stolzer, ungemein zufriedener Trainer des FC Emmelshausen-Karbach. Denn seine Mannschaft hatte gerade in der Fußball-Oberliga trotz etlicher Ausfälle bei Vizemeister FK Pirmasens mit 3:2 (2:1) gewonnen.
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