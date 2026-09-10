Emmelshausen-Karbach feiert Ex-Pirmasenser Krob schüttelt nach 3:2 viele Hände 10.09.2026, 05:58 Uhr

i Jubelnde Emmelshausen-Karbacher im Pirmasenser Stadion Baradine Qesmi (links), der hier gerade zum 2:1 für die Vorderhunsrücker getroffen hat, Dylan Esmel und der vom FKP zum FCEK gekommene Dennis Krob (Nummer 20) sind gleich zum Gratulieren bei ihm. Krob hatte das 1:0 bei seinem Ex-Klub erzielt, die Gäste gewannen am Ende mit 3:2. Martin Seebald

Der FC Emmelshausen-Karbach hat den Personalsorgen getrotzt und sich in der Oberliga beim FK Pirmasens einen wichtigen 3:2-Sieg erkämpft. Dabei hatten die Vorderhunsrücker auch das Dusel, das man braucht, um beim Vizemeister zu gewinnen.

Patrick Kühnreich war am späten Mittwochabend ein stolzer, ungemein zufriedener Trainer des FC Emmelshausen-Karbach. Denn seine Mannschaft hatte gerade in der Fußball-Oberliga trotz etlicher Ausfälle bei Vizemeister FK Pirmasens mit 3:2 (2:1) gewonnen.







Artikel teilen

Artikel teilen