Ex-Pirmasenser Krob schüttelt nach 3:2 viele Hände
Der FC Emmelshausen-Karbach hat den Personalsorgen getrotzt und sich in der Oberliga beim FK Pirmasens einen wichtigen 3:2-Sieg erkämpft. Dabei hatten die Vorderhunsrücker auch das Dusel, das man braucht, um beim Vizemeister zu gewinnen.
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Patrick Kühnreich war am späten Mittwochabend ein stolzer, ungemein zufriedener Trainer des FC Emmelshausen-Karbach. Denn seine Mannschaft hatte gerade in der Fußball-Oberliga trotz etlicher Ausfälle bei Vizemeister FK Pirmasens mit 3:2 (2:1) gewonnen.