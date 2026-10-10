TuS verliert 2:3 bei Schott
Ex-Koblenzer Zeghli trifft doppelt binnen zwei Minuten
Schneller Doppelpacker: Karim Zeghli (in Blau, links im Hintergrund) hebt nur zögerlich die Hand zum Jubel, den der Mann der ver
Schneller Doppelpacker: Karim Zeghli (in Blau, links im Hintergrund) hebt nur zögerlich die Hand zum Jubel, den der Mann der vergangene Saison noch bei der TuS Koblenz kickte, traf im Spitzenspiel zweimal innerhalb zwei Minuten für Schott Mainz, das am Ende 3:2 siegte.
Mark Dieler

Bei der Niederlage der TuS Koblenz im Oberliga-Spitzenspiel beim TSV Schott Mainz war einer der Matchwinner, der vergangene Saison noch für die „Schängel“ gespielt hat: Karim Zeghli schnürte ein schnelles Doppelpack beim 3:2 der Mainzer.

Lesezeit 3 Minuten
Im Verfolgerduell bei Schott Mainz bezog Fußball-Oberligist TuS Koblenz eine Niederlage, die zwar am Ende mit 2:3 (1:3) knapp ausfiel, doch verlief die Partie über weite Strecken sehr ernüchternd. Jedoch nicht für den Ex-Koblenzer Karim Zeghli, dem als Verteidiger das seltene Kunststück eines Doppelpacks gelang.
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