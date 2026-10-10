Bei der Niederlage der TuS Koblenz im Oberliga-Spitzenspiel beim TSV Schott Mainz war einer der Matchwinner, der vergangene Saison noch für die „Schängel“ gespielt hat: Karim Zeghli schnürte ein schnelles Doppelpack beim 3:2 der Mainzer.
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Im Verfolgerduell bei Schott Mainz bezog Fußball-Oberligist TuS Koblenz eine Niederlage, die zwar am Ende mit 2:3 (1:3) knapp ausfiel, doch verlief die Partie über weite Strecken sehr ernüchternd. Jedoch nicht für den Ex-Koblenzer Karim Zeghli, dem als Verteidiger das seltene Kunststück eines Doppelpacks gelang.