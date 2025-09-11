Fußball-Oberligst FC Cosmos Koblenz trauert um seinen ehemaligen Spieler Dino Keric, der im Alter von nur 24 Jahren an Krebs verstorben ist. Keric kam in der Saison 2023/2024 auf 29 Oberliga-Spiele, in denen er drei Tore erzielte. Seine Anfangszeit war nicht leicht, da im August 2023 seine slowenische Heimat von einer Flutkatastrophe heimgesucht wurde. Dennoch erwies er sich trotz des Abstiegs am letzten Spieltag als zuverlässige Stütze in der Innenverteidigerposition oder als Linksverteidiger. Obwohl er einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben hatte, verabschiedete er sich nach bereits einer Saison, war seitdem vereinslos.

Inwiefern dies bereits seinem Wissen um die Erkrankung geschuldet war, kann nur vermutet werden. Laut Informationen seines damaligen Beraters Walter Convents hielt er sich in den vergangenen drei Monaten bei seinen Eltern in Sloweniens Hauptstadt Ljubljana auf, wo er am 9. September wenige Tage nach seinem 24. Geburtstag verstarb. Der FC Cosmos würdigte seine Verdienste am Donnerstagvormittag mit einer Meldung in den sozialen Medien. Darin heißt es unter anderem: „Unsere Gedanken und unser aufrichtiges Mitgefühl sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie, seinen Freunden und Weggefährten. Ruhe in Frieden, Dino.“