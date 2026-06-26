„Co“ beim 1. FC Kaiserslautern Ex-Ahrweiler-Coach Wunderlich ist zurück auf dem Betze Mirko Bernd 26.06.2026, 06:49 Uhr

i Zurück auf dem Betzenberg: Mike Wunderlich vor der Westkurve, die ihm als Spieler schon so oft zugejubelt hat. Nun wird Wunderlich Co-Trainer im Stab von Chefcoach Thorsten Lieberknecht. 1. FC Kaiserslautern

Der ehemalige ABC-Coach Mike Wunderlich ist zurück beim 1. FC Kaiserslautern. Der Aufstiegsheld, der den FCK mit in die 2. Liga führte, wird Co-Trainer bei den Roten Teufeln. In der Gerüchteküche hatte das Thema vor gut einem Monat Fahrt aufgenommen.

Über das Gerücht hatten wir Ende Mai berichtet, es hielt sich hartnäckig, aber es dauerte lange, bis die Verantwortliche die Katze aus dem Sack ließen. Und diese „Katze“ heißt in unserem Fall Mike Wunderlich, denn der kehrt als Co-Trainer zu dem Verein zurück, bei dem er bei den Fans einen gewissen Kultstatus genießt und den er als Spieler mit zurück in die 2.







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