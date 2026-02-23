Cosmos holt 19-jähriges Talent Europäische Top-Klubs machten in U17 Jagd auf Canpolat Mirko Bernd 23.02.2026, 15:01 Uhr

i Der Vertrag ist unterzeichnet, Kebir Ali Canpolat ist ab sofort ein "Cosmonaut". Cosmos Koblenz

Die Klubs, die sich vor zwei, drei Jahren mit Kebir Ali Canpolat aus der U17 von Eintracht Frankfurt beschäftigt haben sollen, gehören zur Elite Europas. Der Traum von der ganz großen Welt war da, aber zerplatzte vorerst. Nun wird es Cosmos Koblenz.

Der Oberligist FC Cosmos Koblenz hat ein sehr spannendes Talent verpflichtet, das in Euskirchen geboren wurde, in Limburg lebte, beim Stadtteilklub TuS Staffel spielte, bevor es zu Eintracht Frankfurt wechselte, dort zu einem der Top-Jugendspieler in der U17 heranreifte und das Interesse der europäischen Top-Klubs weckte.







