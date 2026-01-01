Feit im Neujahrs-Interview: Es gibt keinen falschen Fünfziger beim FV Engers
Der FV Engers hat mit seinem neuen Trainer Julian Feit als bester der sieben RZ-Klub den dritten Platz in der Oberliga zur Winterpause inne. In unserem Neujahrs-Interview spricht er aber nicht nur über Ergebnisse, sondern auch viel über Erlebnisse.
Sieben Klubs aus dem Verbreitungsgebiet tummeln sich in der Fußball-Oberliga, angeführt werden sie zur Winterpause vom FV Engers, der nach 20 Spielen mit 38 Punkten Tabellendritter ist, der Vierte TuS Koblenz hat zwar zwei Spiele weniger, aber eben auch vier Punkte Rückstand auf den Rivalen vom Wasserturm.