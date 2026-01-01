Feit im Neujahrs-Interview Es gibt keinen falschen Fünfziger beim FV Engers 01.01.2026, 11:10 Uhr

i Blickt im Interview zurück und nach vorne: der Engerser Coach Julian Feit, der seit Sommer 2025 beim Oberligisten ist. Jörg Niebergall

Der FV Engers hat mit seinem neuen Trainer Julian Feit als bester der sieben RZ-Klub den dritten Platz in der Oberliga zur Winterpause inne. In unserem Neujahrs-Interview spricht er aber nicht nur über Ergebnisse, sondern auch viel über Erlebnisse.

Sieben Klubs aus dem Verbreitungsgebiet tummeln sich in der Fußball-Oberliga, angeführt werden sie zur Winterpause vom FV Engers, der nach 20 Spielen mit 38 Punkten Tabellendritter ist, der Vierte TuS Koblenz hat zwar zwei Spiele weniger, aber eben auch vier Punkte Rückstand auf den Rivalen vom Wasserturm.







