Vierter Sieg im fünften Testspiel für den Fußball-Oberligisten FC Emmelshausen-Karbach: Das Team von Patrick Kühnreich schlug auf dem Karbacher Quintinsberg-Rasen den Rheinlandligisten SG 99 Andernach mit 3:1 (2:0).

Nach drei Minuten erzielte dann auch Dylan Esmel sein erstes Tor im FCEK-Dress. Der von TuS Koblenz verpflichtete Torjäger markierte die frühe Führung gegen die Andernacher. „Das erste Tor für uns wird ihm guttun“, sagte Trainer Kühnreich, der kurze Zeit später auch das 2:0 durch Tim Niemczyk bejubeln durfte (23.). „Die erste Hälfte war eine einseitige Angelegenheit, nur unsere Entscheidungsfindung im letzten Drittel war nicht so optimal, da müssen wir mehr Tore daraus machen“, sagte Kühnreich.

Am Samstag Doppel-Test gegen Hohkeppel und in Kirchberg

Nach kurzfristigen Ausfällen konnte er nur 13 Mann einsetzen. „Nach zuletzt harten und intensiven Tagen wurden die Beine dann bisschen schwer“, sagte der Coach zur zweiten Hälfte, in der Andernach nach dem 3:0 von Enrico Rößler (57.) viel besser aufkam und sich in der 69. Minute durch den Treffer zum 1:3-Endstand durch Neuzugang Alexis Weidenbach (früher Rot-Weiss Koblenz) belohnte.

Für die Emmelshausen-Karbacher beginnt nun die heiße Phase der Vorbereitung, in zweieinhalb Wochen (2. August) steht der Oberliga-Start gegen Rot-Weiss Koblenz in Karbach an. Am Samstag testet der FCEK dann sogar doppelt. Um 12.30 Uhr geht es auf dem Quintinsberg gegen den Regionalliga-West-Absteiger SV Eintracht Hohkeppel, ehe um 16 Uhr auf dem neu verlegten Kirchberger Kunstrasen der Rheinlandligist TuS den FCEK zum Testspiel-Duell „Nummer eins gegen Nummer zwei im Hunsrück“ empfängt. „Dann werden wir mehr Spieler als gegen Andernach haben und zwei verschiedene Formationen aufbieten können“, sagt Kühnreich, der dem Vergleich mit Hohkeppel die größere Wertigkeit gibt. Das würde man dann auch an den Startaufstellungen sehen.