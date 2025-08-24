Ein spätes Jokertor entscheidet das Spiel: Wie der SC Idar-Oberstein nach einer Roten Karte und langer Überzahl in Eppelborn den Bann bricht – und warum Trainer Tomasz Kakala trotzdem nicht ganz zufrieden ist.

Nach zwei Niederlagen mit neun Gegentoren hat Fußball-Oberligist SC Idar-Oberstein die Kurve gekriegt und seine Auswärtspartie nach einer langen Überzahl beim noch sieglosen FV Eppelborn durch ein Jokertor von Temiloluwa Ajibola mit 1:0 (0:0) gewonnen. Der spielbestimmende SC profitierte dabei von der Roten Karte gegen den Eppelborner Simon Jostock in der 26. Minute.

„Wir haben die drei Punkte geholt und in der ersten Hälfte auch spielerisch überzeugt“, bilanzierte der erleichterte SC-Trainer Tomasz Kakala nach dem Schlusspfiff. Für den verletzten Abwehrchef Kevin Kraus (Nasenbeinbruch) spielte Niklas Brach in der Innenverteidigung sowie David Bauer für den am Knie verletzten Flavius Botiseriu im Mittelfeld.

Danial Rafisamii wird an der Mittellinie umgesäbelt

Lediglich eine bedrohliche Situation mussten die Idarer in der ersten Hälfte überstehen. Nach einem abgeblockten Freistoß von Bono Marjanovic schoss Joel Ebler die Kugel am Kasten von Michel Schmitt vorbei (7.). Ansonsten hatten Schmitts Vorderleute hinten wenig zu tun und hielten mit viel Ballbesitz das Geschehen weit vom eigenen Tor entfernt.

Der Eppelborner Jostock säbelte auf Höhe der Mittellinie den Idarer Mittelfeldspieler Danial Rafisamii rustikal von hinten um und wurde nach 26 Minuten mit der Roten Karte vom Platz geschickt. „Danach hatten wir alles souverän im Griff, aber das Spiel ist dann auch verflacht“, beobachtete Kakala. Kurz vor dem Halbzeitpfiff kombinierte sich sein Team zur besten Tormöglichkeit im ersten Abschnitt. David Bauer legte den Ball für Alex in den Strafraum, doch dessen Abschluss flog ins Außennetz.

„Das war alles zu langsam. Wir hätten den Ball schneller durch die Reihen laufen lassen müssen, das hat ein bisschen gefehlt.“

Tomasz Kakala

Auch nach Wiederbeginn konnte der SC zunächst die personelle Überzahl nicht nutzen. Lediglich Rechtsverteidiger Jason Onyejekwe startete nach einer Stunde energisch in den freien Raum, doch sein Schuss aus 18 Metern ging knapp am langen Eck vorbei. Ansonsten wurde das Tempo beim Spielaufbau oft verschleppt.

Kakala rief deshalb seinen Kickern von der Bank zu: „Schneller, schneller, lasst den Ball laufen.“ Der 50-Jährige monierte: „Das war alles zu langsam. Wir hätten den Ball schneller durch die Reihen laufen lassen müssen, das hat ein bisschen gefehlt.“ Die Idarer suchten weiter nach spielerischen Lösungen und den Lücken, um gegen acht, neun strikt defensiv orientierte Spieler des FV Eppelborn Chancen zu generieren.

Wie es gehen kann, zeigte sich in der 70. Minute: Innerhalb einer flüssigen Ballstafette steckte Rafisamii die Kugel in den Laufweg von Florian Zimmer. Der umkurvte den Eppelborner Schlussmann Niklas Knichel, doch sein Schuss aus vier Metern wurde von Nicolas Brill noch vor der Torlinie weggegrätscht. Kurz darauf folgte die Erlösung: Der erst wenige Minuten zuvor eingewechselte Angreifer Ajibola trat im Mittelfeld an, nutzte den freien Raum, zog aus gut 20 Metern ab, und der Ball rauschte flach zur 1:0-Führung ins lange Eck (73.).

„Wir hätten das Spiel definitiv früher absichern müssen.“

Ramzi Ferjani

„Danach müssen wir aber auch noch das 2:0 machen“, bemängelte Kakala. Dies besonders, weil Rafisamii frei vor dem Tor nicht selbst abschloss und den Ball dem im Abseits stehenden Philipp Schneider zuschob (80.). Alessandro Marino knallte den Ball aus acht Metern gegen den linken Pfosten (82.), und dem Torschuss von Alex aus zwölf Metern fehlte es an Wucht (84.), um den Sack vor der sechsminütigen Nachspielzeit endgültig zuzumachen.

„Eigentlich hatten wir genug Chancen, um das 2:0 zu machen, scheitern ein bisschen an uns selber, weil wir nicht abgezockt genug sind. Wir hätten das Spiel definitiv früher absichern müssen“, meinte Mittelfeldspieler Ramzi Ferjani. Kakala hielt fest: „Für uns zählen die drei Punkte. Wir haben jetzt sechs Punkte nach vier Spielen, das ist gut. Wenn man zu null spielt, ist das super. Wir haben ohne Kevin Kraus und Flavius Botiseriu gespielt und können in der Oberliga nur als Team überleben.“

Der Doppelpack gegen Wormatia Worms kann also kommen: Am Sonntag (Liga) und am Mittwoch darauf (Verbandspokal) ist der Traditionsklub zweimal im Hans-Dieter-Krieger-Stadion zu Gast.

FV Eppelborn – SC Idar-Oberstein 0:1 (0:0)

FV Eppelborn: Knichel – Jostock, Bubel (85. Pesch), Brill (75. Ladjnef), Marjanovic – Lanfranco (62. Pfeiffer), Sträßer, Ebler, Runco (46. Yilmaz) – Krauß (62. Guttmann), Altmeier.

SC Idar-Oberstein: Schmitt – Onyejekwe, Brach, Baus, Herzhäuser (67. Marino) – Rafisamii, Ferjani, Alex (87. Do. Bauer), Da. Bauer (87. Stallbaum) – Klein (67. Ajibola), Zimmer (78. Schneider).

Schiedsrichter: Fasulas (Ahrbrück).

Zuschauer: 250.

Tor: 0:1 Ajibola (73.).

Rote Karte: Jostock (26., grobes Foulspiel).

Beste Spieler: Brill, Sträßer – Raffisami, Ferjani, Baus.

Nächste Aufgabe für den SC Idar-Oberstein: am Sonntag, 15 Uhr, gegen Wormatia Worms.