Das Licht am Ende des Tunnels wird Woche für Woche etwas dunkler für die Sportfreunde Eisbachtal. Die verloren auch ihr Heimspiel gegen den TSV Gau-Odernheim mit 0:2 – und haben schon fünf Punkte Rückstand zum vorletzten Platz.
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Beim Blick auf die aktuelle Oberligatabelle muss es den Verantwortlichen der Sportfreunde Eisbachtal angst und bange werden. Auch am zehnten Spieltag gelang den Eisbären nicht der erste Sieg, nach dem 0:2 gegen den TSV Gau-Odernheim ist das Schlusslicht mit einem Punkt und lediglich drei erzielten Treffern schon fast hoffnungslos abgeschlagen.