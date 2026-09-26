0:2-Pleite gegen Gau-Odernheim „Ernüchternde Situation“ bei Sportfreunden Eisbachtal Stefan Kieffer 26.09.2026, 21:43 Uhr

i Trainer Daniel Alves (links) versuchte mit Anweisungen auf seine Sportfreunde Eisbachtal einzuwirken. Das klappte zwar, denn Mitte der zweiten Hälfte wurde sein Team deutlich stärker, für ein Tor reichte es bei der 0:2-Niederlage gegen den TSV Gau-Odernheim aber nicht. René Weiss

Das Licht am Ende des Tunnels wird Woche für Woche etwas dunkler für die Sportfreunde Eisbachtal. Die verloren auch ihr Heimspiel gegen den TSV Gau-Odernheim mit 0:2 – und haben schon fünf Punkte Rückstand zum vorletzten Platz.

Beim Blick auf die aktuelle Oberligatabelle muss es den Verantwortlichen der Sportfreunde Eisbachtal angst und bange werden. Auch am zehnten Spieltag gelang den Eisbären nicht der erste Sieg, nach dem 0:2 gegen den TSV Gau-Odernheim ist das Schlusslicht mit einem Punkt und lediglich drei erzielten Treffern schon fast hoffnungslos abgeschlagen.







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