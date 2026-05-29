FC Emmelshausen-Karbach Enrico Rößler kehrt zum FV Engers zurück Michael Bongard 29.05.2026, 15:30 Uhr

i Enrico Rößler (rechts) kehrt nach nur einem Jahr beim FC Emmelshausen-Karbach wieder zum Oberliga-Rivalen FV Engers zurück. hjs-Foto

Überraschender Abgang beim FC Emmelshausen-Karbach vor dem Saisonfinale gegen Hertha Wiesbach: Offensivmann Enrico Rößler kehrt nach nur einem Jahr zum FV Engers zurück.

Letzter Spieltag in der Fußball-Oberliga: Der FC Emmelshausen-Karbach kann mit einem Heimsieg gegen den Tabellensiebten Hertha Wiesbach am Samstag (15 Uhr) auf dem Karbacher Quintinsberg Platz drei verteidigen. Den „Bronze-Rang“ will FCEK-Trainer Patrick Kühnreich: „Das wäre auch tabellarisch eine Bestätigung für unsere Leistung in dieser Saison.







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