FC Emmelshausen-Karbach
Enrico Rößler kehrt zum FV Engers zurück
Enrico Rößler (rechts) kehrt nach nur einem Jahr beim FC Emmelshausen-Karbach wieder zum Oberliga-Rivalen FV Engers zurück.
Enrico Rößler (rechts) kehrt nach nur einem Jahr beim FC Emmelshausen-Karbach wieder zum Oberliga-Rivalen FV Engers zurück.
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Überraschender Abgang beim FC Emmelshausen-Karbach vor dem Saisonfinale gegen Hertha Wiesbach: Offensivmann Enrico Rößler kehrt nach nur einem Jahr zum FV Engers zurück.

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Letzter Spieltag in der Fußball-Oberliga: Der FC Emmelshausen-Karbach kann mit einem Heimsieg gegen den Tabellensiebten Hertha Wiesbach am Samstag (15 Uhr) auf dem Karbacher Quintinsberg Platz drei verteidigen. Den „Bronze-Rang“ will FCEK-Trainer Patrick Kühnreich: „Das wäre auch tabellarisch eine Bestätigung für unsere Leistung in dieser Saison.

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