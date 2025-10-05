4:2 gegen Letzten Eppelborn Engerser Höhenflug mit Bodenhaftung: Ikarus kein Thema Stefan Kieffer 05.10.2025, 08:44 Uhr

i Eine gute englische Woche endete für den Engerser Nils Wambach (in Grün) mit dem 4:2 gegen den FV Eppelborn, gegen den Wambach zum 1:0 nach drei Minuten traf. Am Mittwoch war der Stürmer Matchwinner mit seinem Doppelpack beim 2:1 gegen die TuS Koblenz gewesen. Jörg Niebergall

Der FV Engers bleibt vorne – und zwar ganz vorne in der Oberliga: Nach dem 4:2 gegen den FV Eppelborn zum Abschluss der englischen Liga-Woche sitzt der FVE der TuS Koblenz im Nacken.

Drei Spiele, neun Punkte – der FV Engers hat seinen Höhenflug in der Fußball-Oberliga mit einem 4:2 (3:1)-Heimsieg gegen den Tabellenletzten FV Eppelborn fortgesetzt und die englische Woche mit der Maximalausbeute abgeschlossen. Nicht zuletzt dank Nils Wambach, der nach seinem siegbringenden Doppelpack gegen Tabellenführer TuS Koblenz drei Tage zuvor auch gegen die zunächst hilflos wirkenden, dann aber mächtig aufdrehenden Saarländer mit einem ...







Artikel teilen

Artikel teilen