Engerser Gedanken kreisen noch längst nicht um Trier

Gegen Idar-Oberstein zog der FV Engers (in Grün mit Paul Bermel) trotz einem Mehr an Ballbesitz und einem guten Auftritt mit 3:4 zu Hause den Kürzeren. in Auersmacher wollen die Engerer Leistung und Ergebnis wieder in Einklang bringen.
Diese Woche war viel die Rede von einem möglichen Rheinlandpokal-Viertelfinale zwischen dem FV Engers und Eintracht Trier. Dazu ist es gekommen. Für den Oberligisten Engers ist das aber noch weit weg, der Fokus liegt auf dem SV Auersmacher.

Julian Feit war doch da. Dabei hatte Thomas Klasen vermutet, dass sich keiner der Engerser Oberliga-Fußballer das Rheinlandpokal-Achtelfinale des von ihm trainierten Regionalligisten Eintracht Trier bei Oberligist Cosmos Koblenz würde ansehen können. „Die haben Training“, wusste Klasen nach der Partie, die seine Elf mit 4:1 souverän ins Viertelfinale einziehen ließ.

