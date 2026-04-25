Manuel Simons trifft dreifach
Engerser Galavorstellung beim 6:2 gegen Wormatia Worms
Er war ohne Frage der Spieler des Spieltags: Engers-Akteur Manuel Simons (grünes Trikot), der drei Treffer selbst erzielte und e
Er war ohne Frage der Spieler des Spieltags: Engers-Akteur Manuel Simons (grünes Trikot), der drei Treffer selbst erzielte und ein weiteres Tor für Kevin Lahn vorbereitete.
Jörg Niebergall

Der FV Engers lieferte ohne Frage eine Galavorstellung gegen Wormatia Worms. Einer muss bei der starken Teamleistung aber hervorgehoben werden: Manuel Simons, der dreimal selbst traf und ein Tor vorbereitete.

Lesezeit 3 Minuten
Strahlender Sonnenschein, vorsommerliche Temperaturen und ein halbes Dutzend sehenswerter Tore für die Heimmannschaft – wirklich schade, dass sich nicht mal 300 Zuschauer das Heimspiel des FV Engers gegen Wormatia Worms anschauen wollten. Die Daheimgebliebenen verpassten eine sehenswerte Galavorstellung des FVE, der den abgestürzten Aufstiegsfavoriten mit 6:2 (2:0) demontierte.

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