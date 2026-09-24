FCEK-Schreck Auersmacher kommt Engers will nach drei sieglosen Spielen wieder jubeln Mirko Bernd 24.09.2026, 06:00 Uhr

i Im letzten Heimspiel gegen Pirmasens durfte der FV Engers zwar zwischendurch mal jublen wie hier beim 1:0, am Ende stand aber eine 3:6-Niederlage. Am Freitag soll aber nicht nur ein Tor, sondern auch ein Sieg gefeiert werden, zu Gast am Wasserturm ist der SV Auersmacher. Jörg Niebergall

Am Freitagabend unter Flutlicht soll die Mini-Sieglos-Serie des FV Engers (drei Spiele ohne Dreier) in der Oberliga beendet werden: Am heimischen Wasserturm geht es gegen den SV Auersmacher. Der hat zuletzt 5:4 gewonnen. Nach 1:4-Rückstand.

Nach drei Spielen ohne Sieg will Fußball-Oberligist FV Engers wieder in die Erfolgsspur einbiegen. Anlass dafür gibt die Leistungssteigerung des FVE jüngst bei der SV Elversberg II (0:0) nach davor zwei schwächeren Auftritten beim FC Rot-Weiss Koblenz (1:1) und dann beim 3:6 daheim gegen den FK Pirmasens.







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