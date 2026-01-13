FVE freut sich auf Rückkehrer Engers verlängert mit Trainer Feit und „Co“ Weber Mirko Bernd 13.01.2026, 15:09 Uhr

i Julian Feit (rechts) und sein "Co" Martin Weber (Zweiter von rechts) stecken auch kommende Saison die Köpfe auf der Engerser Trainerbank zusammen, mit dem Duo wurde nun offiziell verlängert. Jörg Niebergall

Der FV Engers geht mit Trainer Julian Feit in die Saison 2026/2027. Das ist keine große Überraschung auf der Bank. Für Überraschungen auf dem Feld könnten dagegen einige Rückkehrer im Kader des Oberliga-Dritten sorgen.

Dass es zwischen dem Fußball-Oberligisten FV Engers und seinem Trainer Julian Feit stimmt, hat der Klub vom Wasserturm nun auch offiziell dokumentiert und den Kontrakt um eine Saison verlängert. Das ist keine große Überraschung mehr, aber dennoch für den starken Tabellendritten nach außen ein wichtiges Zeichen, wie der sportliche Leiter Aleksandar Naric unterstreicht.







