Der FV Engers geht mit Trainer Julian Feit in die Saison 2026/2027. Das ist keine große Überraschung auf der Bank. Für Überraschungen auf dem Feld könnten dagegen einige Rückkehrer im Kader des Oberliga-Dritten sorgen.
Lesezeit 2 Minuten
Dass es zwischen dem Fußball-Oberligisten FV Engers und seinem Trainer Julian Feit stimmt, hat der Klub vom Wasserturm nun auch offiziell dokumentiert und den Kontrakt um eine Saison verlängert. Das ist keine große Überraschung mehr, aber dennoch für den starken Tabellendritten nach außen ein wichtiges Zeichen, wie der sportliche Leiter Aleksandar Naric unterstreicht.