Engers verabschiedet sich mit einem 0:0 in die Pause

Am Ende stand ein Remis, mit dem beide Seiten irgendwie leben konnten: Der drittplatzierte FV Engers und Aufsteiger Gau-Odernheim. Der FVE legte zwar noch eine Schlussoffensive hin, allerdings ohne Torerfolg.
In der Halbzeitpause gab’s am Wasserturm weihnachtliche Klänge zu hören, doch von jahresendzeitlicher Besinnlichkeit war im Oberligaspiel zwischen dem FV Engers und dem TSV Gau-Odernheim während der 90 Minuten wenig zu spüren. Verbissen und engagiert kämpften heimstarke Engerser und auswärtsstarke Gau-Odernheimer um die letzten Punkte in 2025, um sich am Ende schiedlich-friedlich mit einem torlosen Remis zufriedenzugeben.