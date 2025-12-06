FVE Remis gegen Aufsteiger Engers verabschiedet sich mit einem 0:0 in die Pause Stefan Kieffer 06.12.2025, 21:04 Uhr

i Hart umkämpft war die Partie zwischen dem FV Engers (grüne Trikots) und dem TSV Gau-Odernheim allemal. Am Ende stand ein gerechtes Unentschieden, mit dem beide Trainer sich irgendwie anfreunden konnten. Jörg Niebergall

Am Ende stand ein Remis, mit dem beide Seiten irgendwie leben konnten: Der drittplatzierte FV Engers und Aufsteiger Gau-Odernheim. Der FVE legte zwar noch eine Schlussoffensive hin, allerdings ohne Torerfolg.

In der Halbzeitpause gab’s am Wasserturm weihnachtliche Klänge zu hören, doch von jahresendzeitlicher Besinnlichkeit war im Oberligaspiel zwischen dem FV Engers und dem TSV Gau-Odernheim während der 90 Minuten wenig zu spüren. Verbissen und engagiert kämpften heimstarke Engerser und auswärtsstarke Gau-Odernheimer um die letzten Punkte in 2025, um sich am Ende schiedlich-friedlich mit einem torlosen Remis zufriedenzugeben.







Artikel teilen

Artikel teilen