3:1 nach 0:1 im Test für FVE Engers und Cosmos liefern sich verbissene Generalprobe Stefan Kieffer 28.02.2026, 07:06 Uhr

i Ein gutes Testspiel lieferten sich der FV Engers um Altrin Hoti (in Grün) und Cosmos Koblenz. Der FVE gewann mit 3:1, Cosmos-Neuzugang Pascal Nzuzi machte dabei ein starkes Spiel und erhielt ein Sonderlob seines Trainers Manuel Moral Fuster. Jörg Niebergall

So stellt man sich wohl Härtetests vor: Beim 3:1-Sieg des FV Engers im Oberliga-internen Duell gegen Cosmos Koblenz ging es gut zur Sache. Beide Teams scheinen gerüstet für den Start in einer Woche.

Im letzten Testspiel vor dem Ligastart bezwang der FV Engers den Oberliga-Konkurrenten FC Cosmos Koblenz mit 3:1 (1:1). Ein Freundschaftsspiel war die Partie am Wasserturm höchstens nach dem Schlusspfiff, vorher gingen beide Teams mit vollem Einsatz zur Sache, lieferten sich ein verbissenes Duell und gerieten in der Halbzeitpause auf dem Weg in die Kabinen sogar im Rudel aneinander.







