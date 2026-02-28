So stellt man sich wohl Härtetests vor: Beim 3:1-Sieg des FV Engers im Oberliga-internen Duell gegen Cosmos Koblenz ging es gut zur Sache. Beide Teams scheinen gerüstet für den Start in einer Woche.
Lesezeit 2 Minuten
Im letzten Testspiel vor dem Ligastart bezwang der FV Engers den Oberliga-Konkurrenten FC Cosmos Koblenz mit 3:1 (1:1). Ein Freundschaftsspiel war die Partie am Wasserturm höchstens nach dem Schlusspfiff, vorher gingen beide Teams mit vollem Einsatz zur Sache, lieferten sich ein verbissenes Duell und gerieten in der Halbzeitpause auf dem Weg in die Kabinen sogar im Rudel aneinander.