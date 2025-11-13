Hinrundenende gegen Diefflen Engers-Trainer Feit warnt vor trügerischem Restprogramm 13.11.2025, 12:00 Uhr

i Auf geht's: Der FV Engers möchte nach dem 0:2 beim Spitzenreiter FK Pirmasens die Hinrunde mit einem Heimsieg am Samstag gegen den FV Diefflen abschließen. Jörg Niebergall

Das Restprogramm des Oberligisten FV Engers bis zur Winterpause sieht machbar aus. Auf den ersten Blick. FVE-Coach Julian Feit findet es „trügerisch“, angefangen mit dem Heimspiel am Samstag gegen den FV Diefflen.

Die Hinrunde in der Fußball-Oberliga endet für den FV Engers mit einem Heimspiel gegen den FV Diefflen. Bei einem Dreier würde der FVE die ersten 17 Partien mit 34 Punkten abschließen und mindestens als Fünfter. Das ist natürlich das Ziel. Aber nicht nur das anstehende Spiel hat seine Tücken, auch das komplette Restprogramm bis zur Winterpause.







Artikel teilen

Artikel teilen