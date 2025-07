Acht Tage vor dem Saisonstart beim SC Idar-Oberstein hat der Fußball-Oberligist FV Engers sich im letzten Testspiel noch einen Schuss Selbstvertrauen verschafft. In der kurzfristig anberaumten Begegnung beim Regionalligisten Eintracht Trier setzte sich das Team von Trainer Julian Feit durch einen späten Treffer von Neuzugang Evren Akahiskali (90.) mit 1:0 (0:0) durch. „Wir haben uns in Trier ein gutes Gefühl geholt“, bestätigte Feit, „aber es war natürlich nicht alles gut, so wie vorher nicht alles schlecht war.“ Was für den Trainer die positivste Erkenntnis war: „In Sachen Leidenschaft haben alle einen Schritt nach vorn gemacht.“

In einer Partie auf hohem Tempo hatten beide Teams Chancen, schon früher zum Torerfolg zu kommen. Schließlich blieb es dem erst in der vergangenen Woche endgültig verpflichteten Akahiskali vorbehalten, den einzigen Treffer zu erzielen. Nach einem langen Einwurf zog der 19-Jährige volley mit links aus der Distanz ab und traf ins Netz. „Zur Wahrheit gehört, das wir durchaus zwei Gegentore hätten kassieren können, aber auch, dass wir selbst zwei Tore mehr hätten erzielen können“, fasste Feit zusammen.

Viele Wechsel, aber kein Qualitätsverlust

Gegen den Viertligisten, der mit einem stark verjüngten Kader einen einstelligen Tabellenplatz anpeilt, überzeugte der Rheinlandpokal-Gewinner durch eine starke Defensive und gute Umschaltsituationen. „Trotzdem müssen wir über die gesamte Spielzeit noch aktiver agieren“, kritisierte Feit, „aber wir hatten eine anstrengende Trainingswoche.“ Freuen konnte sich der Coach auch darüber, dass nach insgesamt acht Wechseln im Verlauf der zweiten Halbzeit kein Qualitätsverlust zu erkennen war. „Das spricht für eine sehr gute Leistungsdichte in unserem Kader“, stellte Feit fest. Auch wenn seine Anfangself Rückschlüsse auf die Engerser Startformation in Idar-Oberstein zulässt, wollte der Trainer von einer „Stammelf“ nicht sprechen: „Wer spielt, richtet sich immer auch nach dem Gegner“, erklärt er sein Vorgehen, „im Laufe der Saison werden auch die anderen Spieler zum Einsatz kommen.“

„Auf einem perfekten Rasenplatz gegen einen solch hochkarätigen Gegner zu spielen, war für uns optimal.“

Julian Feits Dank ging auch an seinen Trierer Trainerkollegen Thomas Klasen

Die Trierer hatten sich kurzfristig zu diesem Testspiel bereit erklärt, nachdem der eigentlich vorgesehene FVE-Gegner FC Eddersheim die für Samstag geplante Partie wegen Personalnöten kurzfristig abgesagt hatte. „Sensationell, dass die Eintracht zu diesem Testspiel bereit waren“, bedankte sich Julian Feit auch beim Gegner, der einen Tag später das nächste Testspiel gegen Oberliga-Favoriten 1. FC Kaiserslautern II mit einer komplett anderen Mannschaft mit 3:2 (1:0) gewann. „Auf einem perfekten Rasenplatz gegen einen solch hochkarätigen Gegner zu spielen, war für uns optimal.“ Im April hatten die Engerser bekanntlich durch einen 2:1-Halbfinalsieg gegen die Eintracht unter Feits Vorgänger Sascha Watzlawik das Pokalfinale erreicht. Ein gutes Omen für die bevorstehende Spielzeit?

FV Engers: Husic – Schmitten, Eberhardt (72. Splettstößer), Meinert, Semchuk (72. Szymczak) – Göcer (46. Hoti), Gabriel Müller (46. Willma) – Ed-Daoudi (72. Kesikci), von Haacke (57. Bermel), Lukas Müller (72. Akahiskali) – Simons (72. Wambach).