FVE bezwingt Eisbachtal 4:2 Engers spielt, als „ginge es um die Meisterschaft“ Stefan Kieffer 11.04.2026, 00:16 Uhr

i Dieses Mal mussten sich die Sportfreunde Eisbachtal (weiß-rote Trikots) geschlagen geben, unterlagen im Derby dem FV Engers mit 2:4 - und haderten mit einigen Schiedsrichteentscheidungen. Andreas Hergenhahn

Nein, Gastgeschenke verteilte der FV Engers beim Derby bei den Sportfreunden Eisbachtal nicht, im Gegenteil. Und so stand am Ende ein verdienter 4:2-Sieg für die Gäste. Die Gastgeber indes haderten mit einigen Schiedsrichterentscheidungen.

Thorsten Wörsdörfer nahm die 2:4-Heimniederlage seiner Eisbachtaler Sportfreunde gegen den FV Engers äußerlich gelassen, aber einsilbig hin: „Heute haben wir gegen eine Spitzenmannschaft verloren“, kommentierte der Trainer der bislang zweitbesten Rückrundenmannschaft, „wir haben viel investiert, aber zu viele Geschenke verteilt.







Artikel teilen

Artikel teilen