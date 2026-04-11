FVE bezwingt Eisbachtal 4:2
Engers spielt, als „ginge es um die Meisterschaft“
Dieses Mal mussten sich die Sportfreunde Eisbachtal (weiß-rote Trikots) geschlagen geben, unterlagen im Derby dem FV Engers mit
Dieses Mal mussten sich die Sportfreunde Eisbachtal (weiß-rote Trikots) geschlagen geben, unterlagen im Derby dem FV Engers mit 2:4 - und haderten mit einigen Schiedsrichteentscheidungen.
Andreas Hergenhahn

Nein, Gastgeschenke verteilte der FV Engers beim Derby bei den Sportfreunden Eisbachtal nicht, im Gegenteil. Und so stand am Ende ein verdienter 4:2-Sieg für die Gäste. Die Gastgeber indes haderten mit einigen Schiedsrichterentscheidungen.

Lesezeit 3 Minuten
Thorsten Wörsdörfer nahm die 2:4-Heimniederlage seiner Eisbachtaler Sportfreunde gegen den FV Engers äußerlich gelassen, aber einsilbig hin: „Heute haben wir gegen eine Spitzenmannschaft verloren“, kommentierte der Trainer der bislang zweitbesten Rückrundenmannschaft, „wir haben viel investiert, aber zu viele Geschenke verteilt.

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