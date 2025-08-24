Es war eine intensive Woche, die der FV Engers hinter sich gebracht hat. Erfolgreich hinter sich gebracht hat. Nach dem DFB-Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt fuhr das Team von Julian Feit in der Oberliga zwei Siege ein, gewann auch gegen Wiesbach.

Von einem „Spiel der verpassten Torchancen“, sprach der Engerser Trainer Julian Feit nach dem 2:1 (1:0)-Heimerfolg seines FVE gegen den FC Hertha Wiesbach, und damit meinte er nicht nur die eigene Mannschaft. Nach einer lebhaften und hart umkämpften Partie fiel der dritte Saisonsieg der Gastgeber etwas glücklich, aber nicht unverdient aus. Zu verdanken hatten die Engerser ihr Erfolgserlebnis und den Sprung auf Rang zwei der Tabelle in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz Saar zu großen Teilen ihrem Torwart Safet Husic, der etliche Großchancen der Gäste aus dem Saarland vereitelt hatte, hinterher aber bescheiden widersprach: „Das habe ich nicht so empfunden.“

Für seinen Trainer Julian Feit überwog die Freude über den gelungenen Abschluss einer ereignisreichen und stressigen Fußballwoche: „Dass wir nach dem Pokalspiel gegen Frankfurt sechs Punkte geholt haben, ist alles andere als selbstverständlich.“ Und spricht für die mentale Stabilität seines Teams, das gegen den Oberliga-Rückkehrer schwung- und druckvoll begann und sich früh durch ein sauber herausgespieltes Tor von Evren Akahiskali belohnte. Manuel Simons war bis zur Grundlinie gedribbelt, seinen präzisen Rückpass versenkte der Neuzugang vom Elfmeterpunkt im Wiesbacher Tor (5.). „Wir haben super angefangen“, fand Feit, „ich dachte, wir hätten das Spiel im Griff. Leider haben wir es verpasst, das 2:0 nachzulegen.“

Nach 20 Minuten kommen die Gäste besser ins Spiel

Nach knapp 20 Minuten war der Engerser Anfangselan verpufft, die Gäste arbeiteten sich mit Laufbereitschaft und Zweikampfstärke in die Partie und hatten eine erste Doppelchance, als Husic gegen Sören Maas und Lucas Bidot rettete (23.). Manuel Simons verpasste den zweiten Engerser Treffer, als er nach Kopfballvorlage von David Eberhardt freistehend am linken Pfosten vorbeischoss (36.), wenig später stockte den Engers-Anhängern der Atem, als der Ball nach einer Wiesbacher Ecke die Latte des FVE-Tores streifte (40.). Und auch die letzte Chance des ersten Durchgangs gehörte den Gästen, als Yannik Haupts aus 16 Metern freistehend knapp am Tor vorbeischoss (42.).

Zur Pause stellte Feit auf eine defensive Dreierkette um, doch der eingewechselte Gabriel Müller, der über die Außenbahn Dampf nach vorn machen sollte, war mehr mit Abwehraufgaben beschäftigt, als ihm das lieb war. „In der zweiten Halbzeit waren wir fehleranfällig, da fehlte uns die Dynamik der Anfangsphase“, analysierte Feit, „trotzdem hatten wir dicke Dinger, um das 2:0 zu erzielen.“ Nach einer Ecke rettete Gästetorwart Florian Barth reaktionsschnell gegen einen Kopfball von Nils Wambach aus kurzer Distanz, Eberhardts Nachschuss kratzte Bidot von der Linie (55.), und der eingewechselte Ayman Ed-Daoudi spielte nach Delil Arbursus Klassepass sogar den Keeper aus, traf aber aus spitzem Winkel nur das Außennetz (60.). Schließlich setzte Wambach einen weiteren Kopfball nach Doppelpass mit Arbursu Zentimeter am Pfosten vorbei (65.).

„Letztlich steht das Ergebnis über allem.“

FVE-Coach Julian Feit

So mussten die Engerser bis in die Schlussphase um den Heimsieg bangen, der nach Ed-Daoudis sehenswertem Schlenzer mit links vom rechten Strafraumeck in den linken Winkel zum 2:0 (88.) endlich eingetütet schien. Doch die hartnäckigen Wiesbacher gaben nicht auf, zwangen Husic zu zwei Glanzparaden, kamen durch einen Heber des eingewechselten Pascal Piontek (90.+4) zum Anschlusstreffer und bemühten sich mit toller Moral bis zum Schlusspfiff um den Ausgleich. „Schade, dass ich doch noch ein Gegentor kassiert habe“, ärgerte sich FVE-Keeper Husic.

Erst der Schlusspfiff des Schiedsrichters Jonas Fichtenkamm, der bei seinem Oberliga-Debüt eine souveräne Leistung ablieferte und sich hinterher trotzdem eine längere Predigt von Gästetrainer Michael Petry anhören musste, beendete das Zittern auf Engerser Seite. Feits Fazit fiel kurz und knackig aus: „Letztlich steht das Ergebnis über allem.“ Und mit Blick auf das Auswärtsspiel am kommenden Samstag in Dudenhofen, bei dem es der FVE mit dem dritten Neuling in Folge zu tun bekommt, kündigte der Coach an: „Da braucht es eine Leistungssteigerung.“

FV Engers - FC Hertha Wiesbach 2:1 (1:0)

Engers: Husic - Schmitten, Eberhardt, Meinert, Semchuk (83. Szymczak) - Thewalt, Lukas Müller - Akahiskali (46. Ed-Daoudi), Arbursu (89. Willma), Simons (46. Gabriel Müller) - Wambach (66. Naric).

Wiesbach: Barth - Erbel (62. Ernst), Ruffing, Erion Metaj, Staroscik - Bidot (88. Theobald), Edonis Metaj (62. Piontek), Haupts, Wollbold (88. Theobald) - Brauer (76. Blaß), Maas.

Schiedsrichter: Jonas Fichtenkamm (Rheinzabern).

Zuschauer: 260.

Tore: 1:0 Evren Akahiskali (5.), 2:0 Ayman Ed-Daoudi (88.), 2:1 Pascal Piontek (90.+4).