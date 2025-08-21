Die Rückkehr in den Oberliga-Alltag ist dem FV Engers gelungen: Nach der 0:5-Niederlage im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt gab’s am Mittwoch einen 2:0-Sieg in Gau-Odernheim – und da trug sich ein Stürmer erstmals in die Torschützenliste ein.

Zweifellos hatte das DFB-Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt Kräfte gekostet. Doch dank eines breiten Kaders gelang es Fußball-Oberligist FV Engers, nur drei Tage nach dem 0:5 den ersten Auswärtssieg der Saison einzufahren: Mit 2:0 (2:0) siegte der FVE bei Aufsteiger TSV Gau-Odernheim.

Das hat zur Folge, dass die TuS Koblenz vorerst Spitzenreiter bleibt – den begehrten Platz hätte Gau-Odernheim mit einem Sieg erobert. Doch da hatten die grün gekleideten Gäste etwas dagegen. Dafür hatte Trainer Julian Feit die Rotationsmaschine angeschmissen und sechs frische Akteure in die Startelf beordert. Nicht davon betroffen war die Innenverteidigung.

Die Platzherren, mit drei Pflichtspielsiegen in die Saison gestartet, starteten selbstbewusst, wendeten aber über weite Strecken die falschen Mittel an. Mit hohen Bällen sollte an jenem Mittwochabend kein Blumentopf zu gewinnen sein. Denn da stand mit David Eberhardt einer, der jederzeit die absolute Lufthoheit besaß. „Schon gegen Frankfurt waren gefühlt 300 Kopfbälle dabei“, schmunzelte Feit, "und das ist definitiv keine Schwäche von ihm." Ohnehin hatte der TSV mit Belel Meslem und Leart Rexhepi zwei Stürmer aufgestellt, die nicht unbedingt zu den Größten zählen und die in der Vorsaison mehr als Zulieferer für den zu Mainz 05 II abgewanderten 53-Tore-Mann Fabio Moreno Fell in Erscheinung getreten waren. Weite Einwürfe von Hannes Zundel, der den Ball mühelos bis zum Elfmeterpunkt zu pfeffern in der Lage ist, sorgten daher ebenso wenig für Gefahr.

Doppelschlag vor der Pause ebnet den Weg für den Sieg

Und was hinten gut klappte, machte sich auch vorne bemerkbar. So war Eberhardt per Kopf zur Stelle, als Christian Meinert einen Freistoß hineinbrachte, und markierte die Führung für den FVE (37.). In der Nachspielzeit von Hälfte eins spielte Evren Akahiskali einen Steilpass auf Gabriel Müller. Der verlängerte in die Mitte, wo Nils Wambach für das 0:2 (45.+1) nur noch den Fuß hinhalten musste. „Eine abgewichste Truppe“, erkannte Gau-Odernheims Trainer Florian Diel die Qualität der Gäste an.

Apropos Wambach: Für den Stürmer, der im Sommer aus Andernach gekommen war, hatte Feit am Sonntag keinen Platz im Kader für das Frankfurt-Spiel. Ein Umstand, der dem Trainer durchaus Bauchkneifen bereitete: „Man hat immer ein schlechtes Gewissen, wenn man jemanden draußen lassen muss." Etwas enttäuscht darüber war Wambach schon, wie er zugab, er zeigte aber auch Verständnis: „Schließlich bin ich neu im Verein und habe zum Verbandspokalsieg nichts beitragen können. Da ist es normal, anderen, die ihren Anteil daran haben, den Vortritt zu lassen.“ Sein einfaches Rezept: „Den Rheinlandpokal erneut gewinnen!“ Hier geht es voraussichtlich am 3. September in Runde zwei bei Bezirksligist SV Windhagen weiter. Wambachs erstes Oberliga-Tor bescherte dem FVE jedenfalls eine beruhigende Pausenführung.

„Wir haben vorne Nadelstiche gesetzt und mit Herzblut und Leidenschaft verteidigt.“

Torschütze Nils Wambach

„Und wir hätten das 0:3 schnell nachlegen können“, sah Feit kurz nach dem Seitenwechsel Gabriel Müller ungehindert durch den Sechzehner spazieren, sein Schuss aber strich am langen Pfosten vorbei (47.). Das letzte Drittel der Partie gehörte allerdings den Gastgebern, die nichts unversucht ließen: „Wir haben gekämpft und hatten gute Torchancen“, befand Diel. „Wir haben zu viele Standards zugelassen, diese aber gut wegverteidigt“, so Feit. Dank Eberhardt, der in Minute 64 einen Angriff über Christopher Hahn entschärfte, und dank Max Schmitten, der in Minute 71 auf der Linie einen Hackentreffer von Eray Öztürk verhinderte und diese gelungene Aktion wie einen eigenen Treffer feierte. „Wir mussten auch heute wieder ans Limit gehen“, sah Feit nur noch wenig Entlastungsangriffe, zugleich aber ein Abwehrbollwerk, das die Null mit vereinten Kräften hielt. „Wir haben vorne Nadelstiche gesetzt und mit Herzblut und Leidenschaft verteidigt“, so Wambach. In der Tabelle bedeutete das den Sprung auf Platz fünf.

TSV Gau-Odernheim - FV Engers 0:2 (0:2)

Gau-Odernheim: D. Diel - Juricinec, Friedrich, Radetz - Zundel, Breitenbruch, Dietrich (46. Maier), Galle (57. Meininger) - Dimitrijevic (58. Gümüs) - Meslem (69. Öztürk), Rexhepi (46. Hahn).

Engers: Husic - Schmitten, Eberhardt, Meinert, Szymczak (84. Semchuk) – Bermel (58. L. Müller) - G. Müller, Akahiskali (84. Arbursu), Thewalt, Kesikci (58. Ed-Daoudi) - Wambach (78. Naric).

Schiedsrichter: Michelle Gottdang (Merzig).

Zuschauer: 387.

Tore: 0:1 David Eberhardt (37.), 0:2 Nils Wambach (45.+1).