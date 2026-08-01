Viel zu meckern gab es nicht für Julian Feit, Coach des FV Engers. Dessen Team gewann das erste Heimspiel gegen den FV Diefflen mit 4:2. Verdient, auch wenn es zwischenzeitlich aufgrund der vergebenen Chancen nochmal hätte eng werden können.
Lesezeit 3 Minuten
Zufriedene Gesichter beim FV Engers nach dem gelungenen Saisonstart: Mit 4:2 (1:1) nahm das Team von Trainer Julian Feit gegen den FV Diefflen punktgenau Revanche für die 2:4-Niederlage im letzten Spiel der vergangenen Spielzeit. Zufrieden dürften auch die rund 350 Zuschauer gewesen sein, die ein flottes und unterhaltsames Oberligaspiel sahen, in dem durchaus noch mehr Tore hätten fallen können.