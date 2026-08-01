Simons-Doppelpack zum Start Engers revanchiert sich mit 4:2 bei Gegner Diefflen Stefan Kieffer 01.08.2026, 19:55 Uhr

i Nichts zu machen war für Diefflens Keeper Kai Zahler beim Schuss von Engers’ Hasan Kesikci (grünes Trikot, Nummer 9). Es war das zwischenzeitliche 2:1, am Ende stand es 4:2 für den FVE. Sina Blum

Viel zu meckern gab es nicht für Julian Feit, Coach des FV Engers. Dessen Team gewann das erste Heimspiel gegen den FV Diefflen mit 4:2. Verdient, auch wenn es zwischenzeitlich aufgrund der vergebenen Chancen nochmal hätte eng werden können.

Zufriedene Gesichter beim FV Engers nach dem gelungenen Saisonstart: Mit 4:2 (1:1) nahm das Team von Trainer Julian Feit gegen den FV Diefflen punktgenau Revanche für die 2:4-Niederlage im letzten Spiel der vergangenen Spielzeit. Zufrieden dürften auch die rund 350 Zuschauer gewesen sein, die ein flottes und unterhaltsames Oberligaspiel sahen, in dem durchaus noch mehr Tore hätten fallen können.







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