Effektive Gastgeber Engers nach 2:1 über Cosmos bis Samstag Tabellenführer Stefan Kieffer 04.09.2026, 23:19 Uhr

i War nicht nur in der Offensive aktiv, sondern half auch, wenn’s nötig war, hinten aus: der Engerser Stürmer Nils Wambach (grünes Trikot) blieb beim 2:1-Sieg seines FVE gegen den FC Cosmos Koblenz allerdings ohne eigenen Treffer. Jörg Niebergall

Der FV Engers hat das Lokalduell gegen den FC Cosmos Koblenz mit 2:1 gewonnen, grüßt damit zumindest bis Samstag mit aktuell 13 Punkten von der Tabellenspitze. Cosmos bleibt bei sechs Zählern.

Zumindest für eine Nacht hat der FV Engers wieder die Tabellenführung in der Oberliga übernommen. In einem intensiven Kampfspiel bezwangen die Engerser vor 359 Zuschauern den FC Cosmos Koblenz mit 2:1 (1:1) und stehen nach sechs Spielen und vier Siegen bei 13 Punkten, während die Cosmonauten vorerst mit sechs Zählern im Tabellenkeller feststecken.







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