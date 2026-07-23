Kreuzbandriss bei Stammkeeper Engers muss Verletzungen verdauen, Trio fällt lange aus Mirko Bernd 23.07.2026, 10:26 Uhr

i Der FV Engers muss lange auf seinen Stammkeeper Safet Husic (in Rot) verzichten, bei ihm wurde nach dem Traininslager in Waldesch ein Kreuzbandriss diagnostiziert. Jörg Niebergall

Der FV Engers hat ein wenig das Verletzungspech gepachtet in dieser Vorbereitung, ein Trio fällt lange aus. Am schwersten hat es den Stammkeeper getroffen. Der Oberligist will das nicht zwingend mit Neuen auffangen.

Fußball-Oberligist FV Engers hat in den letzten Tagen einige bittere Pillen schlucken müssen, so fällt ein Trio nach Verletzungen lange aus. Am härtesten hat es dabei Stammkeeper Safet Husic getroffen, der sich bei einer unglücklichen Bewegung im Trainingslager in Waldesch einen Kreuzbandriss zugezogen hat.







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