FVE empfängt das Schlusslicht Engers: Mittwoch-Held Wambach darf am Samstag starten 03.10.2025, 15:00 Uhr

i Der Engerser Coach Julian Feit (vorne) hat nach dem 2:1 vom Mittwoch gegen die TuS Koblenz nicht das Gefühl, dass er vor dem Heimspiel am Samstag gegen den FV Eppelborn mahnend den Zeigefinger heben muss. Denn nach dem Erfolg gegen den Spitzenreiter geht es nun gegen das Schlusslicht. Mark Dieler

Der FV Engers hat sich nach zehn Spielen ganz vorne in der Oberliga eingenistet. Die Wahrscheinlichkeit, dass es auch nach elf Spielen noch so ist, ist hoch. Denn das Schlusslicht FV Eppelborn kommt an den Wasserturm.

Kontrastreicher könnte sich das Programm des Fußball-Oberligisten FV Engers in diesen Tagen nicht gestalten. Nach dem stimmungsgeladenen 2:1 vom Mittwoch gegen Spitzenreiter TuS Koblenz vor 1200 Fans geht es nun am Samstag um 15.30 Uhr am Wasserturm mit dem Heimspiel – dem dritten in Folge – gegen das Schlusslicht FV Eppelborn weiter.







