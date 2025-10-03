Der FV Engers hat sich nach zehn Spielen ganz vorne in der Oberliga eingenistet. Die Wahrscheinlichkeit, dass es auch nach elf Spielen noch so ist, ist hoch. Denn das Schlusslicht FV Eppelborn kommt an den Wasserturm.
Kontrastreicher könnte sich das Programm des Fußball-Oberligisten FV Engers in diesen Tagen nicht gestalten. Nach dem stimmungsgeladenen 2:1 vom Mittwoch gegen Spitzenreiter TuS Koblenz vor 1200 Fans geht es nun am Samstag um 15.30 Uhr am Wasserturm mit dem Heimspiel – dem dritten in Folge – gegen das Schlusslicht FV Eppelborn weiter.