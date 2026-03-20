FVE muss zum SV Gonsenheim
Engers meldet sich nach schwerer Woche frisch zurück
Nach dem 1:1 daheim gegen Dudenhofen wollen es die Engerser um Kapitän Chris Meinert (Mitte) am Sonntag um 15 Uhr in Gonsenheim
Nach dem 1:1 daheim gegen Dudenhofen wollen es die Engerser um Kapitän Chris Meinert (Mitte) am Sonntag um 15 Uhr in Gonsenheim besser machen.
Jörg Niebergall

Für den FV Engers geht es nach einer schweren Woche körperlich und geistig frisch ans Werk. Der FVE-Gastgeber am Sonntag ist der SV Gonsenheim – und der ist laut Engers-Coach kein Abstiegskandidat in der Oberliga. Aber: Der SVG hat erst 26 Punkte.

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Nach einer englischen Woche mit dem Rheinlandpokal-Viertelfinal-Aus gegen Regionalligist Eintracht Trier in der Mitte und dem mental schweren 1:1 in der Liga danach daheim gegen den FV Dudenhofen, hatte Fußball-Oberligist FV Engers eine Woche Zeit, sich vor allem im Kopf zu regenerieren und nun frisch ans Werk zu gehen.

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