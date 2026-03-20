Für den FV Engers geht es nach einer schweren Woche körperlich und geistig frisch ans Werk. Der FVE-Gastgeber am Sonntag ist der SV Gonsenheim – und der ist laut Engers-Coach kein Abstiegskandidat in der Oberliga. Aber: Der SVG hat erst 26 Punkte.
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Nach einer englischen Woche mit dem Rheinlandpokal-Viertelfinal-Aus gegen Regionalligist Eintracht Trier in der Mitte und dem mental schweren 1:1 in der Liga danach daheim gegen den FV Dudenhofen, hatte Fußball-Oberligist FV Engers eine Woche Zeit, sich vor allem im Kopf zu regenerieren und nun frisch ans Werk zu gehen.