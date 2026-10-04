FVE-Klatsche in Gonsenheim Engers kommt mit 1:6 unter die Räder – 1:5 zur Pause Mirko Bernd 04.10.2026, 19:54 Uhr

i Ein Tag zum Vergessen erlebte der FV Engers um Trainer Julian Feit beim SV Gonsenheim. Zur Pause stand es 1:5, am Ende 1:6. Jörg Niebergall

Das war ein Tag zum Vergessen für den Oberligisten FV Engers: Beim SV Gonsenheim kam das Team von Coach Julian Feit mit 1:6 unter die Räder. Nach einer halben Stunde stand es bereits 0:4, in der Pause 1:5.

„Nein, ich glaube nicht.“ Das ist die Antwort von Julian Feit, dem Trainer des Fußball-Oberligisten auf die Frage, ob er schon mal mit einer seiner Mannschaften mit 1:5 zur Pause zurückgelegen habe. Nun war es der Fall – und das kam aus heiterem Himmel für den FV Engers, der mit zwei Punkten Vorsprung in die Partie beim SV Gonsenheim gegangen war, aber von den Mainzern richtig abgefidelt wurde, am Ende hieß es 6:1.







Artikel teilen

Artikel teilen