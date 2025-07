Der FV Engers ist in der Vorbereitung auf die Oberliga bislang gut unterwegs – auch wenn Trainer Julian Feit beim 0:1 gegen Mainz II mit dem Offensivspiel nicht zufrieden war. Bei den Rheinhessen wirkte ein prominenter Probespieler mit.

Ihr zweites Vorbereitungsspiel haben die Oberliga-Fußballer des FV Engers verloren. Beim 0:1 gegen die U23 des FSV Mainz 05 in Waldalgesheim verhinderten vor allem die beiden Torhüter Franjo Serdarusic und Safet Husic, die jeweils eine Halbzeit lang zwischen den Pfosten standen, mit guten Paraden eine höhere Niederlage. Trotz des respektablen Resultats gegen den spielerisch überlegenen Regionalligisten war der neue FVE-Trainer Julian Feit mit der Leistung seines Teams nur teilweise zufrieden: „Die defensive Struktur war in Ordnung“, analysierte der Coach, „doch nach vorn hat uns die Intensität gefehlt. Wir sind nur hinterhergelaufen, anstatt aus der defensiven Kompaktheit rauszustechen.“

05-Nachwuchs mit prominenter Unterstützung

Das einzige Tor erzielte Abdoul Sakande, einer von mehreren Gastspielern bei den 05ern, nach einer raffinierten Flanke von Yunis Malli in den Fünfmeterraum (28.). Yunus Malli? Der Ex-Profi, der von 2011 bis 2016 für die Mainzer Bundesligamannschaft gespielt hat, ist seit einem Jahr ohne Vertrag und hält sich bei der 05-Zweiten fit. „Yunus ist ein verdienter Spieler unseres Vereins“, sagte FSV-Trainer Benjamin Hoffmann, „er kann noch zocken und den Jungs weiterhelfen.“ Gegen Engers glänzte der 33-Jährige mit Ballsicherheit und Übersicht, ob er bleibt, konnte Hoffmann nicht sagen: „Mal schauen, wie das weitergeht.“

Matthis Thewalt verletzt sich an der Schulter

Feit setzte auf Engerser Seite insgesamt 21 Spieler ein, nur Vadym Semchuk spielte 90 Minuten lang durch, Justin Willma machte nach 70 Minuten Platz für Manuel Simons, der in der Schlussphase für etwas mehr Offensivpower sorgte. „Die Mainzer hätten mindestens drei Tore schießen müssen“, stellte Julian Feit fest, „unser Anspruch muss aber sein, auch gegen einen solch starken Gegner Lösungen zu finden. Unser Spiel mit Ball war nicht gut.“ Einer eigenen Torchance kam der FVE erst kurz vor Spielende nahe, als Nils Wambach nach einer gelungenen Kombination über Semchuk und Simons nur das Außennetz traf (87.). Einen Schreckmoment gab es für die Engerser kurz vor der Pause, als Mittelfeldmann Matthis Thewalt sich an der Schulter verletzte; wie schlimm die Blessur ist, war zunächst nicht abzusehen.

Test-Turnier am Mittwoch und Vorverkaufsstart

Den nächsten Test absolviert der FVE am Mittwoch, wenn um 18.30 Uhr das Benefizturnier mit jeweils 45 Minuten langen Spielen gegen die Rheinlandligisten SG 99 Andernach und SG Mülheim-Kärlich beginnt. Das Geld soll für die Wiederrichtung des abgebrannten Lokschuppens verwendet werden. Eine Stunde zuvor startet im Stadion am Wasserturm der Vorverkauf für das DFB-Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt, das am Sonntag, 17. August (13 Uhr) auf dem Koblenzer Oberwerth stattfindet.