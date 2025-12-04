Engers kann starkes Jahr mit der 40-Punkte-Marke krönen

40 Punkte. Was andere als Saisonziel ausgeben, könnte Oberligist FV Engers schon zur Winterpause erreichen. Voraussetzung dafür wäre ein Heimsieg gegen Aufsteiger TSV Gau-Odernheim. Doch der ist stärker, als manche erwartet hatten.
Hinter dem Oberligisten FV Engers liegt ein bemerkenswertes Fußballjahr: Was erst einmal im Rheinlandpokalsieg im Mai gegen den Liga-Rivalen Rot-Weiss Koblenz gipfelte, damals noch unter Langzeitcoach Sascha Watzlawik, der übrigens am Sonntag 47 Jahre alt wurde, fand unter Neu-Trainer Julian Feit seine Fortsetzung in einem couragierten DFB-Pokal-Duell mit Champions-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt (0:5) vor 10.