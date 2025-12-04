Kesikci drei Spiele gesperrt Engers kann starkes Jahr mit der 40-Punkte-Marke krönen Mirko Bernd 04.12.2025, 17:36 Uhr

i Auf Hasan Kesikci (in Grün, am Ball) muss der FV Engers nicht nur am Samstag gegen Gau-Odernheim verzichten, er wurde nach seiner Roten Karte in Auersmacher für drei Partien gesperrt. Jörg Niebergall

40 Punkte. Was andere als Saisonziel ausgeben, könnte Oberligist FV Engers schon zur Winterpause erreichen. Voraussetzung dafür wäre ein Heimsieg gegen Aufsteiger TSV Gau-Odernheim. Doch der ist stärker, als manche erwartet hatten.

Hinter dem Oberligisten FV Engers liegt ein bemerkenswertes Fußballjahr: Was erst einmal im Rheinlandpokalsieg im Mai gegen den Liga-Rivalen Rot-Weiss Koblenz gipfelte, damals noch unter Langzeitcoach Sascha Watzlawik, der übrigens am Sonntag 47 Jahre alt wurde, fand unter Neu-Trainer Julian Feit seine Fortsetzung in einem couragierten DFB-Pokal-Duell mit Champions-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt (0:5) vor 10.







Artikel teilen

Artikel teilen