Hertha Wiesbach, Eintracht Trier, FV Dudenhofen: So heißen die drei Gegner des Oberligisten FV Engers in der anstehenden englischen Woche. Ein Kontrahent sticht dabei natürlich heraus, aber nicht für FVE-Coach Julian Feit. Noch nicht zumindest.
Julian Feit kann sich ein Lächeln nicht verkneifen, als er damit konfrontiert wird, dass mit dem FC Emmelshausen-Karbach ja seit Mittwochabend der Halbfinalgegner im Rheinlandpokal für seinen FV Engers feststeht. „Ich freue mich erst einmal auf ein gutes Spiel nächste Woche“, sagt der Trainer des Oberligisten, der am Mittwoch um 19 Uhr den Regionalligisten Eintracht Trier im letzten Viertelfinalspiel begrüßt.