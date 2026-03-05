Eintracht Trier noch weit weg Engers ist erst beim besten Heimteam der Liga gefordert Mirko Bernd 05.03.2026, 13:57 Uhr

i Die Engerser (in Grün) würden gerne zum Start nach der Winterpause einen Sieg feiern wie beim 3:1 im Härtetest gegen den Liga-Rivalen Cosmos Koblenz, als Vadim Semchuk (Nummer 19) per Traumtor zum 1:1 traf und sich von Marcel Stieffenhofer (Nummer 22) und Max Schmitten (Nummer 24) feiern ließ. Das wird in Wiesbach aber keine einfache Geschichte, denn Wiesbach ist noch vor Engers das beste Heimteam der Klasse. Jörg Niebergall

Hertha Wiesbach, Eintracht Trier, FV Dudenhofen: So heißen die drei Gegner des Oberligisten FV Engers in der anstehenden englischen Woche. Ein Kontrahent sticht dabei natürlich heraus, aber nicht für FVE-Coach Julian Feit. Noch nicht zumindest.

Julian Feit kann sich ein Lächeln nicht verkneifen, als er damit konfrontiert wird, dass mit dem FC Emmelshausen-Karbach ja seit Mittwochabend der Halbfinalgegner im Rheinlandpokal für seinen FV Engers feststeht. „Ich freue mich erst einmal auf ein gutes Spiel nächste Woche“, sagt der Trainer des Oberligisten, der am Mittwoch um 19 Uhr den Regionalligisten Eintracht Trier im letzten Viertelfinalspiel begrüßt.







