Es war das letzte Spiel vor dem Spiel der Spiele: Der FV Engers hat die Oberligapartie gegen den SV Auersmacher mit 2:0 gewonnen – und fiebert jetzt dem DFB-Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt am kommenden Sonntag entgegen.

Mit einer Woche Verspätung ist der FV Engers in der neuen Saison der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar angekommen. Beim 2:0-Heimsieg gegen den SV Auersmacher holten sich die Engerser vor dem Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt nicht nur eine Portion Selbstbewusstsein, sondern stellten auch ihren Trainer Julian Feit zufrieden: „Heute haben wir eine andere Energie gezeigt als beim 1:3 in Idar-Oberstein“, freute sich der Coach, „der einzige Vorwurf, den wir uns machen können, ist, dass wir mehr Tore schießen müssen, indem wir im letzten Drittel bessere Entscheidungen treffen.“

Vor 300 Zuschauern am Wasserturm mussten die Gastgeber gegen die kampfstarken Saarländer bis in die Nachspielzeit um den Sieg bangen, dann erst sorgte der eingewechselte Ayman Ed-Daoudi mit dem 2:0 für Aufatmen. Im ersten Durchgang hatte Manuel Simons den FVE mit einer herausragenden Einzelleistung in Führung gebracht (21.), danach waren Torchancen auf beiden Seiten Mangelware. „Das unglückliche Gegentor hat uns nicht aus der Bahn geworfen,“ lobte SVA-Trainer Heiko Wilhelm, „wir haben aufopferungsvoll gekämpft, waren aber nach vorn zu harmlos.“ Sein Team, das in der Vorsaison nur dank der Tordifferenz dem Abstieg entronnen war, kam erst in der Schlussphase zu zwei nennenswerten Möglichkeiten, als der Ball jeweils gefährlich Richtung Tor kullerte, am zweiten Pfosten aber beide Male nicht erfolgreich verwertet wurde (80., 89.).

Fokus lag auf der linken Außenbahn, die mit hohem Tempo beackert wurde

An der Einstellung seiner Schützlinge hatte Engers-Trainer Feit diesmal nichts auszusetzen. „Man hat von der ersten Sekunde an gemerkt, dass wir für etwas stehen wollten. Mit der Dynamik und Power, die wir auf dem Platz hatten, bin ich absolut einverstanden.“ Dennoch durften die FVE-Fans erst Mitte der ersten Halbzeit erstmals jubeln. Manuel Simons hatte am Strafraum zwei Gegenspieler kunstvoll ausgewackelt und den starken Gästetorhüter Timo Müller mit einem raffinierten Lupfer überwunden. Der Treffer wirkte für den schnellen Dribbler wie eine Befreiung, in der Folge entwickelten Simons und Gabriel Müller über die linke Seite mächtig Druck. „Es war unsere Idee, die linke Seite mit ihrer Geschwindigkeit zu überladen, dafür haben wir die rechte Seite etwas vernachlässigt. Gabriel kann laufen ohne Ende und hat heute jeden Weg gemacht.“ Müller strahlte: „Das ist genau mein Spiel, immer die Linie rauf und runter laufen.“

Dass der starke Linksverteidiger nach knapp einer Stunde mit Krämpfen ausschied, gehörte in gewisser Weise auch zum Plan des Trainers: „Wenn wir alles auf dem Platz lassen, dann müssen einige halt mit Krämpfen ausgewechselt werden“, verwies er auf den tiefen Kader, der Wechsel ohne großen Qualitätsverlust erlaubt.

FVE-Trainer Julian Feit

90 Minuten lang stand Goran Naric auf dem Platz, der etwas überraschend als einzige Sturmspitze begann: „Heute hatten wir ein Pressingspiel gegen den Ball, und dafür war Goran der richtige Mann“, erklärte Feit. Naric hatte eine Woche zuvor für die (siegreiche) zweite Mannschaft des FVE auf dem Platz gestanden und bestätigte: „90 Minuten in der Zweiten zu spielen, bringt mir mehr, als 90 Minuten auf der Bank zu sitzen.“

Nicht zu erwarten war auch die Einwechslung von Ayman Ed-Daoudi, der nach seiner Verletzung aus dem ersten Spiel eigentlich gar nicht auflaufen sollte. Doch der Marokkaner wollte sich unbedingt fürs Pokalspiel gegen die Eintracht empfehlen, schloss in zwei Situationen zu eigensinnig ab, als er besser postierte Mitspieler übersah, und traf beim dritten Versuch nach Delil Arbursus Steckpass doch zum erlösenden 2:0. Ob seine Egoshow ihm letztlich einen Platz in der Anfangself des Frankfurt-Spiels verschafft, bleibt abzuwarten.

Feits Fazit fiel positiv aus: „In der schwierigen Phase haben wir gewonnene Zweikämpfe draufgepackt, statt abzubauen. Wir haben uns wenig mit Fehlern beschäftigt, wir haben uns auch wenig mit dem Schiri beschäftigt, sondern haben uns immer wieder auf die nächste Aktion besonnen. Das war heute richtig gut.“

FV Engers – SV Auersmacher 2:0 (1:0)

Engers: Husic – Schmitten, Meinert, Eberhardt, Gabriel Müller (64. Bermel) – Lukas Müller (73. Göcer), Semchuk (73. Szymczak) – Simons (73. Kesikci), Hoti (57. Ed-Daoudi), Arbursu – Naric.

Auersmacher: Müller – Philipp, Birster, Jantzen, Kempf – Schley, Allhof (78. Kiehn) – Straub, Escher, König (84. Koch) – Laufer.

Schiedsrichter: Jannis Kaufmann (Mainz).

Zuschauer: 300.

Tore: 1:0 Manuel Simons (21.), 2:0 Ayman Ed-Daoudi (90.+4).