Taktische Flexibilität gepaart mit einem breiten Kader – das sind derzeit die großen Vorteile des FV Engers, der beim 2:1 beim FV Dudenhofen zumindest für eine Nacht die Tabellenführung in der Oberliga eroberte.

Dass nach fünf Saisonspielen längst nichts entschieden ist, muss man keinem Fußballfan erklären. Aber mit bereits vier Saisonsiegen hat der FV Engers am Samstag zumindest für eine Nacht die Tabellenspitze der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar erklommen. Das aber war nicht der einzige Grund zum Feiern in der Vorderpfalz.

Denn kaum waren die „Spitzenreiter, Spitzenreiter“-Gesänge verklungen, wurde der Sportliche Leiter Aleksandar Naric von seinen Vereinskameraden durch ein Spalier der Mannschaft gescheucht. Der Grund: sein 35. Geburtstag. Die Revanche gab es prompt: „Er besorgt gerade zwei Kisten Bier“, konstatierte Kapitän Christian Meinert gut gelaunt. In Euphorie verfällt beim FVE aber niemand. Einmal, weil die Partie keineswegs ein Selbstläufer gewesen war. Zum anderen, weil die bisherigen Saisongegner nicht unbedingt zu den dicken Brocken zählen. „Die kommen noch“, blickt Gabriel Müller aber mit großer Zuversicht voraus.

Gabriel Müller entpuppt sich als Allrounder

Was dieser Tage eine große Stärke der Engerser ist: die taktische Flexibilität. Diesmal hatte Trainer Julian Feit mit einer Mittelfeldraute begonnen. Mit Gabriel Müller, der links hinten begann, später nach vorne rückte, sodass er in der noch jungen Saison schon beide Außenbahnen in defensiver und offensiver Rolle bekleidet hat. „Diese Flexibilität ist ein Zeichen für unsere Qualität und für eine gute Vorbereitung auf die Gegner“, sieht Müller die Umstellungen keinesfalls als Nachteil: „Jeder weiß, was er zu tun hat.“ Auch die Auswechslungen waren dann jeweils mit taktischen Veränderungen verbunden.

Der Führungstreffer war womöglich eher als Flanke gedacht: Aymen Ed-Daoudi hatte den Ball von Conrad Weigel erobert, zog nach außen, wo er sich die Kugel zurechtlegte und abzog – der Ball senkte sich unhaltbar für Marvin Gebhard in die Maschen (28.). Doch schon im Gegenzug fand Dudenhofens Kapitän Marvin Sprengling eine Lücke und beförderte den Ball zum 1:1 ins Netz (29.). Kurz danach folgte beinahe der zweite Gegentreffer, doch Meinert rettete bei einer Hereingabe von Felix Heimgärtner (32.) auf der Linie. Eine Doppelchance von Nils Wambach und Manuel Simons (44.) bedeutete beinahe die neuerliche Führung, doch erst wurde der Ball abgewehrt, dann ging der Ball vorbei.

„In Durchgang zwei sind wir besser in die gegnerische Hälfte gekommen, auch weil wir von der Bank gut nachlegen konnten.“

FVE-Engers Coach Julian Feit

Mit einem 4-2-3-1-System ging es nach der Pause weiter: Goran Naric übernahm die Zehnerposition, Ed-Daoudi wechselte nach rechts, Simons nach links, Mattis Thewalt etwas nach hinten. „Diese Umstellung hat uns gutgetan“, konstatierte Feit, der aber, ebenso wie seine Nebenleute auf der Bank, in der 52. Minute in die Luft ging: Wambach war auf dem Weg zum Tor, noch außerhalb des Sechzehners, aber das rustikale Einsteigen von Kevin Hoffmann hätte sicherlich mancher Unparteiische als Notbremse ausgelegt. Referee Sahin Dündar sah es nicht so, und dass es auch kein Gelb und nicht einmal einen Freistoß gab, missfiel Schiedsrichter-Beobachter Michael Sahler, der vor rund 20 Jahren in Liga 2 pfiff, offensichtlich.

„In Durchgang zwei sind wir besser in die gegnerische Hälfte gekommen, auch weil wir von der Bank gut nachlegen konnten“, musste Feit aber bis zur 82. Minute warten, ehe erneut gejubelt werden durfte: Nach einem Handspiel von Sven Hoffmann verwandelte Hasan Kesikci den Strafstoß. „Wir hätten einen Punkt verdient gehabt“, haderte FVD-Trainer Kevin Hoffmann mit der Schiedsrichter-Leistung („Er hatte ein grünes Trikot an“), um zugleich anzumerken: „Es ist brutal schwer, in der Oberliga zu punkten.“ Drei Punkte nach fünf Spielen zeugen davon. Neben dem Ausrufezeichen des FV Engers in Form des bereits vierten Saisonsiegs bleiben aber zwei Fragezeichen, denn Ed-Daoudi und Simons mussten angeschlagen das Feld verlassen, Letzterer wegen Schmerzen im Leistenbereich. Ein Einsatz im Pokalspiel am Mittwoch darf als unwahrscheinlich betrachtet werden, doch Optionen haben Feit & Co. ja genug. Personell und taktisch.

FV Dudenhofen – FV Engers 1:2 (1:1)

Dudenhofen: Gebhard – Handrich, Albrecht, S. Hoffmann, Weigel (85. Metz) – Sprengling (90.+3 Petzold), Barin (85. Henrich) – Lichti, I. Catovic (64. Klehr), Heimgärtner – Scharfenberger (64. Häußler).

Engers: Husic – Schmitten, Eberhardt, Meinert, G. Müller – Semchuk – Akahiskali (46. Naric), Thewalt (82. Bermel)- Ed-Daoudi (67. L. Müller) – Wambach (82. Arbursu), Simons (56. Kesikci).

Schiedsrichter: Sahin Dündar (Bexbach).

Zuschauer: 165.

Tore: 0:1 Aymen Ed-Daoudi (28.), 1:1 Marvin Sprengling (29.), 1:2 Hasan Kesikci (81./Handelfmeter).