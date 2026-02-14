2:1 gegen Fortuna Köln II
Engers gewinnt Test und verkündet Kaderneuigkeiten
Keeper Safet Husic ist einer von acht Spielern, die dem FV Engers bereits ihre Zusage für die kommende Saison gegeben haben.
Jörg Niebergall

Nach der 1:8-Klatsche in der Vorwoche bei Schott Mainz ist der FV Engers zurück in der Spur, gewann den Test gegen die U23 von Fortuna Köln mit 2:1 – und verkündete erste Kaderneuigkeiten für die kommende Saison. 

Lesezeit 2 Minuten
Der FV Engers macht Nägel mit Köpfen. In der Woche nach der 1:8-Testspielpleite beim Regionalliga-Schlusslicht Schott Mainz und vor der Partie gegen die U23 von Fortuna Köln, die der FVE nach 110 Spielminuten und zwei „Drittelpausen“ mit 2:1 gewann, gab der aktuelle Tabellendritte der Fußball-Oberliga an vier Tagen gleich acht Vertragsverlängerungen bekannt.

