2:1 gegen Fortuna Köln II Engers gewinnt Test und verkündet Kaderneuigkeiten

i Keeper Safet Husic ist einer von acht Spielern, die dem FV Engers bereits ihre Zusage für die kommende Saison gegeben haben. Jörg Niebergall

Nach der 1:8-Klatsche in der Vorwoche bei Schott Mainz ist der FV Engers zurück in der Spur, gewann den Test gegen die U23 von Fortuna Köln mit 2:1 – und verkündete erste Kaderneuigkeiten für die kommende Saison.

Der FV Engers macht Nägel mit Köpfen. In der Woche nach der 1:8-Testspielpleite beim Regionalliga-Schlusslicht Schott Mainz und vor der Partie gegen die U23 von Fortuna Köln, die der FVE nach 110 Spielminuten und zwei „Drittelpausen“ mit 2:1 gewann, gab der aktuelle Tabellendritte der Fußball-Oberliga an vier Tagen gleich acht Vertragsverlängerungen bekannt.







