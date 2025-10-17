Siegtor in der Nachspielzeit Engers gewinnt ganz spät: „Der Heinz wollte es wohl so“ Stefan Kieffer 17.10.2025, 23:40 Uhr

i Sechzig Sekunden Stille herrschte am Wasserturm bei der Gedenkminute für den verstorbenen Heinz Keuler bei "seinem" FVE und Rot-Weiss Koblenz. Jörg Niebergall

Irgendwie sollte es wohl so sein im ersten Spiel nach dem Tod der Engerser Klub-Ikone Heinz Keuler: Der FVE erzielte im Derby der Fußball-Oberliga gegen Rot-Weiss Koblenz den 1:0-Siegtreffer in der dritten Minute der Nachspielzeit.

An diesen Sieg hatte wohl kaum ein Engerser noch geglaubt: Durch einen Treffer von Joker Justin Willma in der dritten Minute der Nachspielzeit gewann Fußball-Oberligist das Spiel eins nach dem Tod der Vereinsikone Heinz Keuler gegen den FC Rot-Weiss Koblenz mit 1:0 (0:0) – und das nicht nur nach Meinung des Koblenzer Trainers Fatih Cift „so was von unverdient“.







